Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какой будет погода 9 января?
По прогнозам, значительный снег и метели ожидаются ночью и утром 9 января в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.
В то же время значительные дожди с мокрым снегом придут в Запорожскую, Донецкой и Луганской областей.
, Штормовой ветер (15 – 20 метров в секунду) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую
– сообщили в ГСЧС.
Украинцев также предупредили о гололеде: на дорогах большинства областей Украины будет скользко, объявлен І уровень опасности.
Водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными, ведь из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах может быть критической.
Влияет ли погода на энергетику?
Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны, что может спровоцировать дополнительные отключения света. Однако правительство уже приняло комплекс мер для минимизации последствий непогоды.
В частности, МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией должны обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева, и при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения.
Профильным министерствам и службам также поручили подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электричеством, теплом, газом, водоснабжением и проблем со связью.