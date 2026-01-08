Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какой будет погода 9 января?

По прогнозам, значительный снег и метели ожидаются ночью и утром 9 января в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

В то же время значительные дожди с мокрым снегом придут в Запорожскую, Донецкой и Луганской областей.

, Штормовой ветер (15 – 20 метров в секунду) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую

– сообщили в ГСЧС.

Украинцев также предупредили о гололеде: на дорогах большинства областей Украины будет скользко, объявлен І уровень опасности.

Водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными, ведь из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах может быть критической.

Влияет ли погода на энергетику?