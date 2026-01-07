Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 января?

В западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный, днем местами сильный снег и метель. Ночью будет -7 – -12, а днем -2 – -7.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях будет значительный мокрый снег и дождь, гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ночью отметки термометров будут показывать ночью 0 – -5, а днем 0 – +5.

На остальной территории Украины ожидают умеренный, местами значительный дождь. Ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +7 – +12.

Ветер будет дуть южный (а в северных и западных областях северо-восточный) со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, днем в западных, южных и центральных областях предупреждают о порывах 15 – 20 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород -4...-2

Львов -6...-4

Ивано-Франковск -5...-3

Тернополь -5...-3

Черновцы -5...-3

Хмельницкий -5...-3

Луцк -5...-3

Ровно -6...-4

Житомир -5...-3

Винница -4...-2

Одесса +9...+11

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +2...+4

Чернигов +1...+3

Сумы +2...+4

Полтава +5...+7

Днепр +9...+11

Запорожье +9...+11

Донецк +6...+8

Луганск +4...+6

Харьков +7...+9

Прогноз погоды в Украине на 8 января / Карта Укргидрометцентра

