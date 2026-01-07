Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 января?

В западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный, днем местами сильный снег и метель. Ночью будет -7 – -12, а днем -2 – -7.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях будет значительный мокрый снег и дождь, гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ночью отметки термометров будут показывать ночью 0 – -5, а днем 0 – +5.

На остальной территории Украины ожидают умеренный, местами значительный дождь. Ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +7 – +12.

Ветер будет дуть южный (а в северных и западных областях северо-восточный) со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, днем в западных, южных и центральных областях предупреждают о порывах 15 – 20 метров в секунду.

Погода в областных центрах

  • Киев 0...+2
  • Ужгород -4...-2
  • Львов -6...-4
  • Ивано-Франковск -5...-3
  • Тернополь -5...-3
  • Черновцы -5...-3
  • Хмельницкий -5...-3
  • Луцк -5...-3
  • Ровно -6...-4
  • Житомир -5...-3
  • Винница -4...-2
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +8...+10
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +1...+3
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +9...+11
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +7...+9

Погода 8 января

Прогноз погоды в Украине на 8 января / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости