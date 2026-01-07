Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 8 января?
В западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный, днем местами сильный снег и метель. Ночью будет -7 – -12, а днем -2 – -7.
В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях будет значительный мокрый снег и дождь, гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ночью отметки термометров будут показывать ночью 0 – -5, а днем 0 – +5.
На остальной территории Украины ожидают умеренный, местами значительный дождь. Ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +7 – +12.
Ветер будет дуть южный (а в северных и западных областях северо-восточный) со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, днем в западных, южных и центральных областях предупреждают о порывах 15 – 20 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород -4...-2
- Львов -6...-4
- Ивано-Франковск -5...-3
- Тернополь -5...-3
- Черновцы -5...-3
- Хмельницкий -5...-3
- Луцк -5...-3
- Ровно -6...-4
- Житомир -5...-3
- Винница -4...-2
- Одесса +9...+11
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +8...+10
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +1...+3
- Сумы +2...+4
- Полтава +5...+7
- Днепр +9...+11
- Запорожье +9...+11
- Донецк +6...+8
- Луганск +4...+6
- Харьков +7...+9
Прогноз погоды в Украине на 8 января / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
7 января снегопады накрыли многие области Украины. Из-за этого осложнилась ситуация на дорогах, есть и обесточивание.
Сильные снегопады прогнозируют до 9 января.
А с 9 января серьезно снизится температура воздуха. Ожидаются морозы до -18.