Осадки стоит ждать уже 7 – 9 января. Такую информацию рассказала синоптик Тернопольского областного центра по гидрометеорологии Оксана Озимкив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Когда выпадет сильный снег и где?

Синоптик рассказала, что первый день снегопадов будет уже 7 января, в частности осадки будут сильными в утренние и дневные часы. По ее словам, за 12 часов возможно выпадение осадков до 19 миллиметров, а также метели.

8 января значительный снег (7 – 19 миллиметров за 12 часов), 9 января небольшой снег. Вечером 8 января и ночью 9 января тыловая часть циклона по области обусловит порывы северо-западного ветра 15 - 20 метров в секунду, метели,

– рассказала Оксана Озимкив.

Она уточнила, что в пятницу, 9 января, осадков станет несколько меньше, однако полностью снег не прекратится. Также специалист предупредила, что на дорогах в эти дни возможна гололедица, поэтому советуем быть осторожными.

Какие морозы ждать?

В конце недели температура воздуха ощутимо снизится. В дневные часы 9 и 10 января столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов мороза. Ночью в субботу показатели будут в пределах от 12 до 17 градусов мороза.

Воскресенье, 11 января, как ожидается будет наиболее прохладным в ближайшее время. Ночью будет от 13 до 18 градусов мороза, днем, по словам синоптика, температура будет колебаться от 9 до 14 градусов мороза.

Какая погода будет в ближайшие дни?