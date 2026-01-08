Почему в Украине могут дополнительно выключать свет?

В частности уже с 8 января ожидают ухудшения погодных условий по всей стране, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра. По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до -20°C, днем – до -10°C.

Отмечается, что украинская энергосистема ежедневно находится под атаками врага. Но энергетики работают в сверхсложных условиях – чтобы обеспечить людей светом и теплом. Однако ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны, что может спровоцировать дополнительные отключения света.

Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды,

– отметила Свириденко.

В частности, на заседании Правительства приняли ряд важных решений:

МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева, и при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения. Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями. Профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электричеством, теплом, газом, водоснабжением, а также проблем со связью. Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости – увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

Обратите внимание! Украинцев призвали быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время непогоды и следить за сообщениями местной власти, а еще профильных служб.

Напомним, что снижение температуры воздуха всегда приводит к росту потребления электроэнергии. Тогда как морозы не представляют главной угрозы для энергосистемы, о чем рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Если же температура на несколько дней снизится до уровня около -20 градусов, то для стабилизации энергосистемы могут усилить ограничения.

Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно – это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений

– сказал Зайченко.

Важно! Речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов.

Что еще известно об отключении света?