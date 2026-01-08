Кому начали выключать свет после перераспределения мощности?

Анонсированное перераспределение мощности вывело под графики отключений определенный процент бытовых потребителей, запитанных вместе с критической инфраструктурой, однако он не повлиял на ситуацию в энергосистеме. Об этом в комментариях для 24 Канала рассказали эксперты по вопросам энергетики Владимир Омельченко и Геннадий Рябцев.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова У нас несколько процентов бытовых потребителей, населения, были подключены к критической инфраструктуре. Их не отключали, потому что это было нерационально делать, поскольку много времени и хлопот уходило, чтобы каждый раз приходить, отключать те дома. Большой пользы от этого нет. Насколько мне известно, акцент именно на это сделали: перераспределили часть мощностей, отключив от критической инфраструктуры именно бытовых потребителей.

Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко 16 декабря 2025 года, по результатам пересмотра объектов критической инфраструктуры в декабре удалось высвободить не менее 800 мегаватт электрической мощности, переведя на графики отключений:

потребителей мощностью менее 100 киловатт;

объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, подпадающих под общие ограничения.

По ожиданиям, такое перераспределение должно было способствовать сокращению графиков отключения света для населения и промышленности. Однако оно не распространялся на опорные больницы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, задача Правительства по перераспределению мощности запитанной критической инфраструктуры технологически трудно реализовать и требует значительных объемов дополнительной работы для энергетиков.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Не было прописано ряд критериев, по которым нужно кого-то выключать, а кого-то – нет. И от облгосадминистраций требовали срочной верификации этих объектов. Естественно, что никто серьезно к этому вопросу не отнесся, и цифры, названные на выездном заседании Кабинета Министров, взяты с потолка. 800 мегаватт было, потом дошло до гигаватта. Понятно, что невозможно этих цифр достичь, потому что они условные, не расчетные. И теперь Кабинет Министров начинает требовать от облгосадминистраций достижения этого показателя.

Вместо этого Кабинет Министров должен был сосредоточиться на совершенствовании методики определения объектов критической инфраструктуры, на основе которой нужно формировать перечень, отмечает эксперт.

Обратите внимание! 7 января получила огласку ситуация с отключением света во Львове, когда от бесперебойного электроснабжения отключили часть больниц и электротранспорт города. Поэтому медучреждениям пришлось работать на дизель-генераторах, а часть суток троллейбусы и трамваи не курсировали.

Чего ждали от перераспределения мощности?

Перенаправить высвобожденный энергетический ресурс для нужд населения Украины должны были до 24 декабря 2025 года. Речь шла об объеме до 1 гигаватта мощности, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

Заметим! Как сообщили в Правительстве, целью этого шага была помощь сбалансированию энергосистемы и уменьшение продолжительности отключений для бытовых потребителей. В то же время продолжалась работа над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной генерации и наращиванием индивидуальной.

Эксперт Владимир Омельченко выразил сомнение в эффективности этого перераспределения, обратив внимание на другой фактор, способствовавший стабилизации ситуации.

Не чувствуется сейчас, что откуда-то взялись 800 мегаватт из перераспределения и стало намного легче с энергообеспечением. Поэтому я очень сомневаюсь, исключены ли из критической инфраструктуры все объекты, которые к ней не относятся. Ситуация улучшилась несколько в целом по Украине за последнюю неделю не из-за этого, а из-за того, что все же массированных обстрелов пока не было, как 26 декабря,

– говорит эксперт.

С точки зрения Геннадия Рябцева, пересмотр списков критической инфраструктуры не достиг поставленной цели, а подготовкой этого управленческого решения занимались люди, которые не имеют отношения к энергетике.

Это перераспределение безусловно является неэффективным, нерезультативным и никаким образом не изменит уровень устойчивости энергосистемы. Мы, скорее всего, не слышим о проблемах, связанные с чрезвычайно непрофессионально поставленной задачей по перераспределению мощности в регионах,

– подытожил эксперт.

Что известно об исключении больниц из списков критической инфраструктуры?