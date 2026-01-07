Она пообещала проведение соответствующих проверок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Юлии Свириденко.
Как Свириденко отреагировала на отключение электроснабжения в больницах Львова?
Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения.
Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.
Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства,
– отметила она.
Государственные органы, в частности Госэнергонадзор безотлагательно проведут проверки в связи с возможными нарушениями правительственного решения, в частности во Львове.
Во Львове без света остались часть больниц и весь электротранспорт
Во Львове без электроэнергии остались часть больниц и весь коммунальный электротранспорт из-за решения Правительства об изменениях подхода к определению критичности предприятий. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Он обратился в Кабмин за объяснениями. В то же время власти города продублировали часть троллейбусных маршрутов автобусами, а также изменила маршруты трамваев для обеспечения транспортного сообщения.
Андрей Садовый сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и исполняющим обязанности министра энергетики Артемом Некрасовым.
Электроснабжение части объектов критической инфраструктуры восстановлено. Самое главное, по словам мэра, что "проблему услышали" и Кабмин уже решает ее.