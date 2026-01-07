Вона пообіцяла проведення відповідних перевірок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Юлії Свириденко.

Як Свириденко відреагувала на відключення електропостачання у лікарнях Львова?

Прем'єрка Юлія Свириденко підкреслила, що Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду,

– зазначила вона.

Державні органи, зокрема Держенергонагляд невідкладно проведуть перевірки у зв'язку з можливими порушеннями урядового рішення, зокрема у Львові.

У Львові без світла залишилися частина лікарень і весь електротранспорт