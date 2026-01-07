Вона пообіцяла проведення відповідних перевірок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Юлії Свириденко.
Як Свириденко відреагувала на відключення електропостачання у лікарнях Львова?
Прем'єрка Юлія Свириденко підкреслила, що Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.
Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.
Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду,
– зазначила вона.
Державні органи, зокрема Держенергонагляд невідкладно проведуть перевірки у зв'язку з можливими порушеннями урядового рішення, зокрема у Львові.
У Львові без світла залишилися частина лікарень і весь електротранспорт
У Львові без електроенергії залишилися частина лікарень та весь комунальний електротранспорт через рішення Уряду про зміни підходу до визначення критичності підприємств. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Він звернувся до Кабміну за поясненнями. Водночас влада міста продублювала частину тролейбусних маршрутів автобусами, а також змінила маршрути трамваїв для забезпечення транспортного сполучення.
Андрій Садовий повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшком та виконуючим обов'язки міністра енергетики Артемом Некрасовим.
Елекропостачання до частини об'єктів критичної інфраструктури відновлено. Найголовніше, за словами мера, що "проблему почули" й Кабмін вже розв'язує її.