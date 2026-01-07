Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в комментарии "Новости.LIVE", передает 24 Канал.
Как решают ситуацию со светом во Львове?
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и исполняющим обязанности министра энергетики Артёмом Некрасовым.
Переговоры прошли на фоне инцидента с отключением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры в городе 7 января. В частности, отмечалось, что электроэнергию отключили даже для части больниц, где работали аппараты ИВЛ.
Мэр Львова заверил подачу электроэнергии в часть объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам – было не самым мудрым,
– подчеркнул Садовый.
Самое главное, по словам главы города, что "проблему услышали" и Кабмин уже исправляет ее.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил подход к определению критичности предприятий. Поэтому во Львове остались без электроснабжения часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
Транспорт перевели общие графики отключений, что повлекло за собой коллапс на дорогах и повышение тарифов на такси. Кое-где цены достигали тысячи гривен.