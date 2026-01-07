Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в комментарии "Новости.LIVE", передает 24 Канал.

Смотрите также Энергетический коллапс во Львове: что происходит с транспортом в городе после изменений со светом

Как решают ситуацию со светом во Львове?

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и исполняющим обязанности министра энергетики Артёмом Некрасовым.

Переговоры прошли на фоне инцидента с отключением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры в городе 7 января. В частности, отмечалось, что электроэнергию отключили даже для части больниц, где работали аппараты ИВЛ.

Мэр Львова заверил подачу электроэнергии в часть объектов критической инфраструктуры восстановлено.

Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам – было не самым мудрым,

– подчеркнул Садовый.

Самое главное, по словам главы города, что "проблему услышали" и Кабмин уже исправляет ее.

Что предшествовало?