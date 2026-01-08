Кому почали вимикати світло після перерозподілу потужності?

Анонсований перерозподіл потужності вивів під графіки відключень певний відсоток побутових споживачів, заживлених разом із критичною інфраструктурою, проте він не вплинув на ситуацію в енергосистемі. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з питань енергетики Володимир Омельченко та Геннадій Рябцев.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова У нас кілька відсотків побутових споживачів, населення, були підключені до критичної інфраструктури. Їх не відключали, тому що це було нераціонально робити, оскільки багато часу й клопоту йшло, щоб кожного разу приходити, відключати ті будинки. Великої користі цього немає. Наскільки мені відомо, акцент саме на це зробили: перерозподілили частину потужностей, відключивши від критичної інфраструктури саме побутових споживачів.

Як повідомила Прем'єр-Міністерка Юлія Свириденко 16 грудня 2025 року, за результатами перегляду об’єктів критичної інфраструктури в грудні вдалося вивільнити не менш як 800 мегаватів електричної потужності, перевівши на графіки відключень:

споживачів потужністю менш як 100 кіловатів;

обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які підпадають під загальні обмеження.

За очікуваннями, такий перерозподіл мав сприяти скороченню графіків відключення світла для населення й промисловості. Проте він не поширювався на опорні лікарні, обʼєкти життєзабезпечення та підприємства оборонно-промислового комплексу.

На думку експерта у сфері енергетики Геннадія Рябцева, завдання Уряду щодо перерозподілу потужності заживленої критичної інфраструктури технологічно важко реалізувати й потребує значних обсягів додаткової роботи для енергетиків.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Не було прописано низку критеріїв, за якими потрібно когось вимикати, а когось – ні. І від облдержадміністрацій вимагали термінової верифікації цих об'єктів. Звісно, що ніхто серйозно до цього питання не поставився, і цифри, названі на виїзному засіданні Кабінету Міністрів, взяті зі стелі. 800 мегаватів було, потім дійшло до гігавата. Зрозуміло, що неможливо цих цифр досягти, тому що вони умовні, не розрахункові. І тепер Кабінет Міністрів починає вимагати від облдержадміністрацій досягнення цього показника.

Натомість Кабінет Міністрів мав зосередитися на вдосконаленні методики визначення об'єктів критичної інфраструктури, на основі якої потрібно формувати перелік, наголошує експерт.

Зверніть увагу! 7 січня набула розголосу ситуація з відключенням світла у Львові, коли від безперебійного електропостачання від’єднали частину лікарень та електротранспорт міста. Через це медзакладам довелося працювати на дизель-генераторах, а частину доби тролейбуси й трамваї не курсували.

Чого чекали від перерозподілу потужності?

Переспрямувати вивільнений енергетичний ресурс для потреб населення України мали до 24 грудня 2025 року. Йшлося про обсяг до 1 гігавату потужності, отриманого в результаті перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Зауважимо! Як повідомили в Уряді, метою цього кроку була допомога збалансуванню енергосистеми та зменшення тривалості відключень для побутових споживачів. Водночас тривала робота над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої генерації й нарощуванням індивідуальної.

Експерт Володимир Омельченко висловив сумнів щодо ефективності цього перерозподілу, звернувши увагу на інший фактор, що сприяв стабілізації ситуації.

Не відчувається зараз, що звідкілясь взялися 800 мегаватів із перерозподілу й стало набагато легше з енергозабезпеченням. Тому я дуже сумніваюся, чи виключені з критичної інфраструктури всі об’єкти, які до неї не належать. Ситуація поліпшилася дещо в цілому по Україні за останній тиждень не через це, а через те, що все ж масованих обстрілів поки що не було, як-от 26 грудня,

– говорить експерт.

З погляду Геннадія Рябцева, перегляд списків критичної інфраструктури не досягнув поставленої мети, а підготовкою цього управлінського рішення займалися люди, які не мають стосунку до енергетики.

Цей перерозподіл безумовно є неефективним, нерезультативним і ніяким чином не змінить рівень стійкості енергосистеми. Ми, скоріше за все, не чуємо про проблеми, пов'язані з надзвичайно непрофесійно поставленим завданням щодо перерозподілу потужності в регіонах,

– підсумував експерт.

Що відомо про виключення лікарень зі списків критичної інфраструктури?