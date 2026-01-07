Які рішення передували відключенням у Львові?

Акцент під час перегляду списків критичної інфраструктури зробили на відключенні приєднаних до ліній побутових споживачів, яким раніше не вимикали світло. Проте виконаний перерозподіл потужності в регіонах не був ефективним і не змінить ситуації в енергосистемі. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з питань енергетики Володимир Омельченко та Геннадій Рябцев.

У грудні 2025 року Міненерго повідомило про вивільнення щонайменше 800 мегаватів електричної потужності, що дозволить скоротити відключення світла для споживачів. Як зазначили в Уряді, це вдалося зробити шляхом перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, який доручили місцевій владі в областях.

Зауважимо! Перегляд не мав стосуватися опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

На думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, встановлення завдання щодо перерозподілу потужностей виконали з порушеннями, а його підготовкою займалися люди, які не мають стосунку до енергетики.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор. Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Закладені в цей документ пропозиції технологічно важко реалізувати й потребують величезної кількості додаткової роботи для енергетиків. Не було прописано низку критеріїв, за якими потрібно когось вимикати, а когось – ні. І від облдержадміністрацій вимагали термінової верифікації цих об'єктів. Звісно, що серйозно до цього питання ніхто не поставився, і цифри, названі на виїзному засіданні Кабінету Міністрів, взяті зі стелі. 800 мегаватів було, потім дійшло до гігавата. Зрозуміло, що неможливо цих цифр досягти, тому що вони умовні, не розрахункові.

7 січня набула розголосу ситуація, про яку повідомив міський голова Львова Андрій Садовий: під відключення світла у Львові потрапили частина лікарень і весь комунальний електротранспорт міста. Згодом подачу електроенергії для деяких обʼєктів критичної інфраструктури відновили.

Прем'єр-Міністерка Юлія Свириденко відреагувала на заяву Садового, повідомивши, що Уряд заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Тож Держенергонагляд та інші органи контролю перевірять можливі порушення.

Чи допоміг перерозподіл потужностей стабілізувати систему?

Коментуючи ефективність перегляду списків критичної інфраструктури, експерт Володимир Омельченко зауважив, що акцент зробили на відключенні побутових споживачів, під’єднаних до безперебійно заживлених ліній критичної інфраструктури, проте значної користі з цього немає.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова У принципі не відчувається зараз, що десь звідкілясь взялися 800 мегаватів із перерозподілу й стало набагато легше з енергозабезпеченням. Тому я дуже сумніваюся, чи виключені з критичної інфраструктури всі об’єкти, які до неї не належать. Ситуація поліпшилася дещо в цілому по Україні останній тиждень не через це, а через те, що все ж масованих обстрілів поки що не було, як-от 26 грудня.

За словами експерта Геннадія Рябцева, Кабінет Міністрів від початку поставив непридатне для реалізації завдання, тоді як мав зосередитися на вдосконаленні методики визначення об'єктів критичної інфраструктури, на основі якої й потрібно формувати цей перелік.

Кабінет Міністрів повівся на російський наратив, який полягав на несправедливості розподілу електричної енергії. І зараз він дотримується його замість того, щоб створювати стимули для появи й приєднання нової потужності. Цей перерозподіл безумовно є неефективним, нерезультативним і ніяким чином не змінить рівень стійкості енергосистеми. Але Кабмін не здатен визнавати свої помилки й буде продовжувати вимагати від влади виконання свого недосконалого, м’яко кажучи, доручення,

– говорить експерт.

Володимир Омельченко висловив думку про те, що важливим є перегляд критеріїв того, що саме можна відносити до критично важливих об’єктів.

Переліки критичної інфраструктури закриті. Проте, на мій погляд, з понад п'яти тисяч підприємств, які належали до критичної інфраструктури, близько трьох тисяч взагалі не можна сказати, що вони є критичною інфраструктурою. Там різні були об'єкти, як-от ресторани, салони краси, спортклуби, чого там тільки не було. Чи всі ці об'єкти виключили? У мене є певні сумніви з цього приводу,

– підсумував експерт.

Яка ситуація з відключенням світла для лікарень і електротранспорту у Львові?

За даними міської влади, станом на 14:50 у Львові відсутнє світло у двох медичних закладах:

центрі для людей, які пройшли полон і тортури;

пульмонологічному відділенні на Чупринки.

Відомо також, що роботу електротранспорту поступово відновлюють. Трамваї курсують, а тролейбуси вийдуть на маршрути згодом.

