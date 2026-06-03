Какие последствия российских атак на энергетику

В результате вражеских обстрелов в среду без света осталась часть потребителей в четырех регионах, сообщает Укрэнерго.

Из-за повреждения энергообъектов обесточены абоненты:

в Харьковской;

Черниговской;

Днепропетровской;

и Запорожской областях.

Задело российскими обстрелами и энергоснабжение оккупированной Запорожской атомной электростанции, как сообщили в Минэнерго. В результате ударов станция временно потеряла питание с единственной доступной линии электропередачи. Работу АЭС пришлось перевести на запасные дизельные генераторы.

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Однако украинским энергетикам все же удалось быстро восстановить энергоснабжение ЗАЭС,

Это уже 17-й случай с начала полномасштабной войны, когда временно оккупированная станция полностью теряет внешнее электроснабжение, что создает очередную угрозу ядерной и радиационной безопасности,

– отметили в министерстве.

Сейчас аварийные бригады находятся на местах всех повреждений и усиленно работают, чтобы вернуть свет абонентам. В ведомстве подчеркивают, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Там, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных потребителей,

– добавили в Укрэнерго.

Важно! Несмотря на сложную ситуацию в системе, энергетики не прогнозируют плановых отключений света по Украине сегодня. Но ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцам советуют следить за сообщениями на официальных ресурсах своего облэнерго в регионе.

Какое потребление света в Украине сегодня

В то же время потребление электроэнергии в Украине заметно растет. На утро среды оно было на целых 10% выше, чем в то же время во вторник.

Специалисты объясняют такую тенденцию облачной погодой почти по всей территории страны.

Поэтому, бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно. Соответственно украинцы больше потребляют электричества из общей сети.

Поэтому энергетики призывают абонентов потреблять электроэнергию экономно, чтобы не увеличивать нагрузку на систему

Пожалуйста, рационально потребляйте электроэнергию в течение всех суток. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00,

– отметили в Укрэнерго.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 2 июня совершили атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрелов в ряде регионов возникли отключения электроэнергии. На утро без света остались отдельные территории Киевской области и Киева, а также части Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областей.

Накануне, 31 мая, Конотоп в Сумской области также оказался без электроснабжения в результате вражеского удара. Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры город и весь район полностью потеряли электроснабжение, а атаки дронами привели также к остановке водоснабжения.

Во вторник, 26 мая, вражеские удары повредили сразу три энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине. В целом без электричества остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области. В то же время работники ДТЭК во время инцидентов не пострадали.