Які наслідки російських атак на енергетику

Внаслідок ворожих обстрілів у середу без світла залишилася частина споживачів у чотирьох регіонах, повідомляє Укренерго.

Через пошкодження енергооб'єктів знеструмлені абоненти:

у Харківській;

Чернігівській;

Дніпропетровській;

та Запорізькій областях.

Зачепило російськими обстрілами й енергопостачання окупованої Запорізької атомної електростанції, як повідомили в Міненерго. Внаслідок ударів станція тимчасово втратила живлення з єдиної доступної лінії електропередачі. Роботу АЕС довелося перевести на запасні дизельні генератори.

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Проте українським енергетикам все ж вдалося швидко відновити енергопостачання ЗАЕС,

Це вже 17-й випадок від початку повномасштабної війни, коли тимчасово окупована станція повністю втрачає зовнішнє електропостачання, що створює чергову загрозу ядерній та радіаційній безпеці,

– наголосили в міністерстві.

Наразі аварійні бригади знаходяться на місцях усіх пошкоджень та посилено працюють, щоб повернути світло абонентам. У відомстві підкреслюють, що ремонтні роботи продовжуються цілодобово.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів,

– додали в Укренерго.

Важливо! Попри складну ситуацію в системі, енергетики не прогнозують планових відключень світла по Україні сьогодні. Але ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять слідкувати за повідомленнями на офіційних ресурсах свого обленерго в регіоні.

Яке споживання світла в Україні сьогодні

Водночас споживання електроенергії в Україні помітно зростає. На ранок середи воно було на цілих 10% вище, ніж в той же час у вівторок.

Фахівці пояснюють таку тенденцію хмарною погодою майже по всій території країни.

Відтак, побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно. Відповідно українці більше споживають електрики із загальної мережі.

Тому енергетики закликають абонентів споживати електроенергію ощадливо, аби не збільшувати навантаження на систему

Будь ласка, раціонально споживайте електроенергію протягом всієї доби. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00,

– наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 2 червня здійснили атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Унаслідок обстрілів у низці регіонів виникли відключення електроенергії. На ранок без світла залишилися окремі території Київщини та Києва, а також частини Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Черкаської областей.

Напередодні, 31 травня, Конотоп у Сумській області також опинився без електропостачання внаслідок ворожого удару. Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури місто та весь район повністю втратили електропостачання, а атаки дронами призвели також до зупинки водопостачання.

У вівторок, 26 травня, ворожі удари пошкодили одразу три енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Загалом без електрики залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області. Водночас працівники ДТЕК під час інцидентів не постраждали.