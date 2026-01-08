Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Якою буде погода 9 січня?
За прогнозами, значний сніг і хуртовини очікуються вночі та зранку 9 січня у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.
Водночас значні дощі з мокрим снігом прийдуть до Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Штормовий вітер (15 – 20 метрів за секунду) та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області,
– повідомили в ДСНС.
Українців також попередили про ожеледицю: на дорогах більшості областей України буде слизько, оголошений І рівень небезпеки.
Водіїв та пішоходів закликали бути максимально уважними, адже через складні погодні умови ситуація на дорогах може бути критичною.
Чи впливає погода на енергетику?
Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру країни, що може спровокувати додаткові відключення світла. Однак уряд вже ухвалив комплекс заходів для мінімізації наслідків негоди.
Зокрема, МВС разом із ДСНС та Національною поліцією мають забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву, і за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
Профільним міністерствам і службам також доручили підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електрикою, теплом, газом, водопостачанням та проблем зі звʼязком.