Что известно о новом пилотном проекте по поиску работы?

О том, как будут запускать экспериментальный проект и на что это повлияет, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Минцифры внедряет цифровизацию процессов поиска работы. Сначала услуги будут доступны от пилотного проекта через систему "Обрій". Также предусмотрено, что запуск новых возможностей состоится в сотрудничестве с Минэкономики.

Важно! На внедрение есть 2 года. В течение этого времени соответствующие услуги заработают в полном объеме.

Проект создан с целью уменьшения бюрократии при поиске работы. К тому же таким образом государство будет видеть реальный спрос на работников и готовить кадры, которые нужны экономике.

Обещают, что преимуществом станет быстрее трудоустройства, ведь на поиск и подбор вакансий будет уходить меньше времени.

Какие этапы цифровизации поиска работы?

По плану министерство должно уложиться в 3 этапа настройки цифровой помощи безработным.

Сначала объединят систему "Обрій" с Дией. Для обеспечения услуг базы данных должны обмениваться информацией мгновенно и безошибочно. Также каждая заявка, вакансии, документы должны быть в корректном формате.

Во время второго этапа услуги запустят в "Дії". Пользователями смогут быть украинцы, иностранцы и бизнес.

Работодатели смогут подбирать персонал, приглашать на собеседования и официально оформлять работников онлайн. Соискатели работы – просматривать вакансии, в частности те, которые подобрал искусственный интеллект, и трудоустраиваться без визитов в госучреждения,

– говорится в сообщении Минцифры.

Финальный этап будет касаться запуска услуг в ЦПАУ. Правительство уже утвердило перечень из 12 обязательных услуг в Центрах. Поэтому администраторы смогут помочь:

стать на учет, предоставить или восстановить статус безработного, а также прекратить регистрацию;

подать заявление о пособии по безработице;

получить справки о пребывании на учете, полученные выплаты и начисленный доход;

оформить документы для бизнеса: выдача, продление или аннулирование разрешения на трудоустройство иностранцев;

подать заявление о другой помощи: в частности на гранты, помощь на погребение или выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

