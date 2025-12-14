Заберут ли субсидию из-за зимней тысячи?

Получение "тысячи Зеленского" не влияет на субсидию и не уменьшает ее размер. Несмотря на волнения среди граждан, специалисты Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплата не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете помощи на коммунальные услуги, пишет 24 Канал.

Жилищная субсидия определяется на основании среднемесячного дохода, в который обычно включают зарплату, пенсию, социальные выплаты, пособие по безработице, стипендии (кроме социальной для детей-сирот), денежные переводы из-за границы, дивиденды и доходы от аренды или продажи имущества.

Однако, в соответствии с постановлением Кабмина №1433 от 5 ноября 2025 года, выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" не учитываются для расчета дохода.

Поэтому получение тысячи гривен не лишит субсидии, а также не изменит ее размер.

До какого числа можно податься на "тысячу Зеленского"?

Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" можно до 24 декабря 2025 года. Этот срок определен правительственным постановлением в рамках программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан.

Заявку можно оформить онлайн через портал государственных услуг "Дія" или обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Важно учитывать, что подача заявки до конечного срока является обязательным для получения выплаты: после 24 декабря подать документы будет невозможно.

Что можно приобрести на "тысячу Зеленского"?