Заберут ли субсидию из-за зимней тысячи?
Получение "тысячи Зеленского" не влияет на субсидию и не уменьшает ее размер. Несмотря на волнения среди граждан, специалисты Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплата не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете помощи на коммунальные услуги, пишет 24 Канал.
Жилищная субсидия определяется на основании среднемесячного дохода, в который обычно включают зарплату, пенсию, социальные выплаты, пособие по безработице, стипендии (кроме социальной для детей-сирот), денежные переводы из-за границы, дивиденды и доходы от аренды или продажи имущества.
- Однако, в соответствии с постановлением Кабмина №1433 от 5 ноября 2025 года, выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" не учитываются для расчета дохода.
Поэтому получение тысячи гривен не лишит субсидии, а также не изменит ее размер.
До какого числа можно податься на "тысячу Зеленского"?
Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" можно до 24 декабря 2025 года. Этот срок определен правительственным постановлением в рамках программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан.
Заявку можно оформить онлайн через портал государственных услуг "Дія" или обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Важно учитывать, что подача заявки до конечного срока является обязательным для получения выплаты: после 24 декабря подать документы будет невозможно.
Что можно приобрести на "тысячу Зеленского"?
Программу "Зимняя поддержка" в рамках выплаты тысячи гривен можно использовать на оплату коммунальных счетов, приобретение лекарств, пищевых продуктов, печатной продукции и благотворительные взносы. Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря 2025 года.
Тратить средства на книги или печатные издания можно только в специально определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом. Чаще всего украинцы направляют "тысячу Зеленского" на оплату коммуналки, приобретение лекарств в аптеках и поддержку благотворительных организаций.