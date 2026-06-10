Чи продовжать приймати скан-копії трудової

Про те, кому паперова книжка більше не потрібна і чи прийматимуть скан-копії трудової надалі, розповіли у Пенсійному фонді України, йдеться в сюжеті ТСН.

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У ПФУ пояснили, що головна мета оцифрування трудових полягає у тому, щоб українці могли зручно та комфортно отримати необхідні послуги у соціальних службах.

Завдяки переведенню паперових трудових в електронний формат у майбутньому пенсію громадянам зможуть призначати повністю автоматично. Тобто людям не потрібно буде бігати по різноманітних інстанціях, щоб підтвердити свій стаж роботи та оформити пенсійні виплати.

Щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру, нам потрібно мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення,

– пояснив заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку Олександр Малецький.

Наразі органи ПФУ все ще опрацьовують трудові книжки українців:

10 мільйонів паперових документів вже перевели в електронні;

ще близько 1,5 мільйона книжок очікують на внесення до загальної бази.

Водночас у Пенсійному фонді наголосили, що фахівці продовжать приймати якісні скан-копії усіх необхідних документів від українців та компаній. Ця робота проводиться у звичному повсякденному режимі.

Для кого оцифрування особливо важливе

У ПФУ підкреслили, що оцифрування паперових трудових особливо важливе для громадян старшого віку, особливо тих, хто має тривалі періоди роботи до 2004 року.

Їм обов'язково необхідно надати до електронної бази Фонду відомості про роки та місце трудової діяльності. Адже лише так вони зможуть під час виходу на пенсію без проблем підтвердити увесь свій страховий стаж, набутий за життя.

Також скан-копії паперової книжки необхідні, щоб уточнити посади, які займала людина на тій чи іншій роботі, та специфічні умови праці. Від цього може залежати нарахування пенсії.

Зауважте! Молоді, яка почала працювати після 2021 року, паперова трудова взагалі не потрібна. У ПФУ додали, що новим працівникам документ не виготовляють, оскільки усі дані про їхнє працевлаштування та стаж містяться в єдиному державному електронному реєстрі.

Що важливо знати про оцифрування трудової