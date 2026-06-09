Чому при однаковому стажі й зарплаті пенсії різні?

Як розповів у коментарі 24 Каналу пенсійний експерт Сергій Коробкін, прив'язка пенсії до середньої заробітної плати в Україні за останні три роки породжує ситуацію, коли розмір виплати значно відрізняється залежно від часу виходу на пенсію.

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Під час призначення пенсії в Україні до уваги беруть страховий стаж і заробіток. Для обчислення розміру виплати враховують співвідношення заробітної плати людини та середньої зарплати за три останні роки по країні.

Експерт Сергій Коробкін зауважує, що з огляду на це пенсія буде вищою в людей, які пізніше завершують трудовий шлях, оскільки показник середньої зарплати в Україні зростає.

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Сергій Коробкін, експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України У людей, які вийшли 5 років тому і які сьогодні йдуть на пенсію при однаковому стажі та індивідуальному коефіцієнті зарплати, пенсія буде різною. У цьому полягає головна несправедливість. Індексація цього не виправляє.

Ситуацію з нарахуванням пенсій хочуть змінити. Для цього готують пенсійну реформу.

Цікаво! За даними Держстату, у квітні середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 30 515 гривень. Для порівняння: за підсумками листопада 2025 року цей показник перебував на рівні 27 167 гривень.

Які зміни в нарахуванні пенсій готує уряд?

Як повідомила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, 8 червня уряд презентував Верховній Раді проєкт пенсійної реформи, який передбачає впровадження гарантованого мінімального рівня пенсій та скорочення розриву між найнижчими й найвищими пенсійними виплатами.

За пропозицією уряду, пенсія складатиметься з двох частин:

базової, яку фінансуватиме держава;

страхової, що залежатиме від стажу та сплачених внесків.

Завдяки нововведенням уряд планує усунути ефект знецінення пенсій через три роки після виходу на відпочинок. Нині українці, які йдуть на пенсію, отримують вищі виплати за своїх попередників минулих років, навіть якщо мають аналогічний стаж та зарплату.

Відомо, що проєкт реформи планують внести на розгляд Верховної Ради не пізніше ніж восени.

У межах пенсійної реформи також пропонують поступово переводити спецпенсії в систему професійних пенсійних програм, а також розвивати добровільні пенсійні накопичення. За словами депутатки, логіка реформи з погляду Мінекономіки полягає в перерозподілі коштів всередині системи.

Що хочуть змінити для чорнобильців у межах реформи?

В Україні планують переглянути механізми підтримки українців, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У межах пенсійної реформи хочуть врегулювати та уніфікувати всі підвищення, доплати та специфіки виплат чорнобильцям.

Зокрема, норми щодо пенсійного забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших постраждалих категорій громадян планують об'єднати. Зараз такі виплати регулюються різними нормативними актами, що часом створює складнощі під час призначення пенсій і доплат.