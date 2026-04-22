Завершення трудового шляху – важливий етап у житті кожного українця. Оскільки добробут у цей період значно залежить від пенсії, важливо почати планувати її майбутній розмір завчасно.

Інструментом для цього є пенсійний калькулятор. Він дозволяє дізнатися орієнтовний розмір пенсії, оминувши складні розрахунки.

24 Канал з'ясував, як працює калькулятор, що потрібно для розрахунку пенсії та чи можна вплинути на розмір своєї виплати.

Які дані потрібні для розрахунку пенсії за віком?

Як повідомив у відповідь на запит 24 Каналу Пенсійний фонд України, у 2026 році актуальною для розрахунку пенсії є формула, наведена у статті 27 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з нею, розмір пенсії напряму залежить від кількості офіційно пропрацьованих років та страхових внесків, які сплачувалися з зарплати до Пенсійного фонду.

Пенсія = заробітна плата людини × коефіцієнт страхового стажу.

Експерт із пенсійного законодавства Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу розповів, що самостійно порахувати розмір пенсії вручну досить складно, оскільки формула громіздка, а для збору даних про зарплату за багато років потрібно звертатися до державних реєстрів.

Сергій Коробкін, експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України Формула обчислення пенсії, якщо дуже спрощено, – це стаж, помножений на зарплату. Якщо у людини 30 років стажу, пенсія буде 30% від її зарплати. Фактично, по відсотку за кожен рік – це спрощено. Але питання в тому, як цю зарплату порахувати. Це найскладніше. Потрібно знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Перша складова формули розрахунку пенсії – це зарплата людини. Щоб дізнатися її, потрібно середню заробітну плату в Україні за три роки, з якої сплачені страхові внески, помножити на індивідуальний коефіцієнт.

Наприклад, для виходу на відпочинок у 2026 році беруть дані про середню зарплату в країні за 2023 – 2025 роки. Їх можна знайти на сайті Пенсійного фонду.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, як людина заробляла впродовж життя порівняно з іншими. Щоб його вирахувати, потрібно поділити зарплату за кожен місяць роботи, починаючи з липня 2000 року, на середню по країні за той самий місяць. Потім усі отримані коефіцієнти скласти й поділити на загальну кількість місяців.

Важливо! Заробіток до 30 червня 2000 року можна врахувати за особистим бажанням майбутнього пенсіонера. Для цього потрібно надати довідки про зарплату за будь-які 60 місяців роботи незалежно від перерв. Можна обрати роки стажу з найвищим доходом. Для підтвердження довідок потрібно надати первинні бухгалтерські документи (архіви).

Коефіцієнт страхового стажу обчислюють шляхом множення суми місяців стажу на величину оцінки одного року, яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%, а потім ділення на 1200. Однак отриманий у підсумку коефіцієнт стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням спецстажу – 0,85.

Точні розрахунки розміру пенсії можуть виконати фахівці Пенсійного фонду України після подання заяви про призначення виплати. Водночас поцікавитися темою майбутньої пенсії можна і заздалегідь, використовуючи пенсійний калькулятор.

Як працює пенсійний калькулятор?

Експерт Сергій Коробкін говорить, що пенсійний калькулятор може допомогти людині зрозуміти важливість стажу та офіційної зарплати й дати уявлення про розмір майбутньої пенсії. Найточніший інструмент пропонує Пенсійний фонд, оскільки він оперує даними з реєстру застрахованих осіб.

За словами Сергія Коробкіна, пенсійний калькулятор призначений виключно для розрахунку пенсії за віком у загальній солідарній системі. Він не може обчислювати пенсії військових, чорнобильців, державних службовців, науковців, суддів, оскільки їх призначають за іншими законами і розраховують за інакшою формулою.

Розрахунок здійснюють на підставі відомостей у Реєстрі, які враховуються автоматично, а також даних, які користувач може додатково ввести або скоригувати. Зокрема щодо періодів трудової діяльності до 1 січня 2004 року, якщо вони не внесені до Реєстру, і майбутніх періодів – до досягнення пенсійного віку,

– зазначають у ПФУ.

Зауважимо, що пенсійний калькулятор може дати тільки орієнтовну цифру виплати, виходячи з наявних на момент розрахунку даних. Він не робить прогнозів майбутнього зростання середньої зарплати, інфляції, індексації пенсій та змін законодавства.

Калькулятор від ПФУ пропонує два алгоритми розрахунку пенсії: за введеними даними та з урахуванням майбутнього стажу. Перший показує, яка пенсія вийшла б сьогодні, якщо стажу вже достатньо.

Другий алгоритм дає змогу змоделювати ситуацію, на яку виплату можна буде розраховувати, якщо продовжувати працювати до досягнення пенсійного віку. У цьому випадку потрібно ввести очікувані в майбутньому періоди роботи та прогнозовану зарплату.

Як зазначили на запит 24 Каналу у відповіді ПФУ, при розрахунку можливого розміру пенсії через калькулятор передбачені обмеження:

враховується дохід не вище максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (у 2026 році це 172 тисячі 940 гривень на місяць), а з цієї суми до Пенсійного фонду сплачується максимальний внесок ЄСВ (22%), який становить 38 тисяч 46 гривень ;

на місяць), а з цієї суми до Пенсійного фонду сплачується максимальний внесок ЄСВ (22%), який становить ; враховується обмеження щодо величини коефіцієнта страхового стажу 0,75 чи 0,85;

прогнозна виплата не може перевищувати розміру мінімальної та максимальної пенсії: 2 595 гривень та 25 950 гривень відповідно (один і 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних).

Водночас наявний у людини понаднормовий стаж не можуть обмежувати.

Як порахувати стаж для виходу на пенсію у 2026 році?

Умовою для призначення пенсії за віком в Україні є наявність необхідної кількості стажу. У 2026 році це 33 роки офіційної праці, за які сплачували страхові внески. У 2027 році потрібно буде 34 роки, а у 2028-му – 35 років.

Залежно від часу набуття стажу його зараховують по-різному. До 2004 року основним підтверджувальним документом була трудова книжка. У разі її втрати стаж можна підтвердити довідкою з підприємства чи з архіву або через покази не менш як двох колишніх колег у якості свідків.

Як повідомляють у ПФУ, за період до 1 січня 2004 року до страхового стажу при призначенні пенсії зараховують:

військову службу;

денну форму навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах та училищах;

час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми;

період одержання допомоги по безробіттю.

Після 2004 року стаж зараховують виключно на підставі сплати страхових внесків. Ці дані зберігаються в реєстрі застрахованих осіб. Тому навіть якщо в трудовій книжці є записи про роботу, а внесків не сплачували, цей стаж не врахують при призначенні пенсії.

Зверніть увагу! В Україні планують запровадити нові правила підтвердження страхового стажу. Новий закон передбачає можливість зарахування для пенсії періодів роботи, коли працедавець не сплачував страхових внесків до ПФУ і має заборгованість. Після набуття чинності цих змін такий стаж зможуть враховувати людині при призначенні пенсії. Нині закон очікує підпису президента України.

Якщо умови праці були звичайними, для стажу рахується фактичний час роботи (рік за рік). Однак якщо йдеться про шкідливі або важкі умови, стаж буде пільговим за умови проведення атестації робочих місць.

Кожен повний рік праці на підприємствах гірничодобувної промисловості, металургії, хімічного виробництва тощо (список 1) дає право на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі.

Пільговий порядок поширюється також на окремі види військової служби, зокрема в зоні бойових дій: один місяць служби зараховують як три.

Для підрахунку стажу також існують сервіси, подібні до пенсійного калькулятора. Вони обчислюють сумарну кількість років, які людина пропрацювала.

Для обчислення в калькулятор стажу вводять дані про початок і завершення періодів роботи, а також коефіцієнт стажу (1 – для звичайних умов праці, вище – за наявності пільг). На випадок збігу періодів роботи сервіс може виключити ті, що дублюються.

Якщо стажу для виходу на пенсію за віком не вистачає, виплату не призначать. Тому доведеться або чекати кілька років, або докупити його.

Пенсійний експерт Сергій Коробкін зауважує, що питання докупівлі стажу потрібно розглядати крізь призму доцільності. Це досить дорого, тож потрібно рахувати, наскільки вигідним може бути таке вкладення коштів. Наприклад, доцільною може бути покупка стажу для тих, кому його трохи бракує до пенсії, а якщо не придбати, доведеться чекати призначення кілька років.

Якщо до пенсії залишилося небагато часу, а людина бачить, що стажу не вистачає, вона має право докупити стаж за минулий час. Але він буде коштувати вдвічі дорожче. І що виходить? Сьогодні мінімальна зарплата – 8 647 гривень, а мінімальний страховий внесок – 22%. Тобто 1 902,34 гривні коштує місяць стажу. Відповідно, якщо за минулий час треба купити, то він множиться на коефіцієнт 2 і тоді докупити хоча б рік стажу буде коштувати приблизно 45 тисяч гривень,

– говорить експерт.

Зауважте! Дізнатися про свій наявний стаж можна онлайн. Для цього в Дії передбачена опція отримання офіційних довідок ОК-5 та ОК-7. Вони містять дані щодо страхового стажу та доходів, з яких сплачувалися внески до ПФУ.

Як збільшити розмір майбутньої пенсії?

В Україні діє солідарна пенсійна система, тож громадяни, що нині працюють, фінансують своїми внесками сьогоднішніх пенсіонерів, а утримувати їх будуть вже наступні покоління.

Аби ця модель була ефективною, співвідношення має бути щонайменше 2:1, тобто двоє, які працюють, утримують одного пенсіонера. В Україні воно нині становить 1:1. Серед причин – старіння населення, виїзд за кордон працездатних людей через війну та значний відсоток тіньової економіки.

Коли робота неофіційна і зарплата "в конверті", страхові внески до Пенсійного фонду не надходять. Це позначається на наповненні фонду та обмежує можливість підвищувати розміри пенсій: для цього державі просто бракує ресурсів.

Проте впливати на ситуацію в країні й свою майбутню пенсію можна на індивідуальному рівні.

Як не банально це може звучати сьогодні, потрібно працювати офіційно, намагатися. Люди нині не обирають і хапаються за будь-що, якщо взагалі є робота. Але це має бути офіційна праця, щоб сплачувалися пенсійні внески з зарплати. Звісно, має значення розмір зарплати: що він офіційно більший, то краще,

– каже Сергій Коробкін.

Експерт додає, що нині існує можливість самостійно сплачувати внески в Пенсійний фонд, якщо людина працює неофіційно. Аби стаж ішов, з ПФУ можна укласти угоду й робити внески за себе.

Пенсії в Україні поступово зростають, однак їхній розмір і темпи підвищення не встигають за реальними потребами. Водночас купівельна спроможність виплат знижується внаслідок інфляції.

Цікаво! В Україні пенсію отримують 10,1 мільйона громадян, середній розмір виплати яких становить 7 236 гривень. Серед них ті, хто продовжує працювати (2,8 мільйона отримувачів), у середньому мають вищу пенсію – 7 904 гривні.