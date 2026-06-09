Почему при одинаковом стаже и зарплате пенсии разные?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу пенсионный эксперт Сергей Коробкин, привязка пенсии к средней заработной плате в Украине за последние три года порождает ситуацию, когда размер выплаты значительно отличается в зависимости от времени выхода на пенсию.

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При назначении пенсии в Украине во внимание принимают страховой стаж и заработок. Для вычисления размера выплаты учитывают соотношение заработной платы человека и средней зарплаты за три последних года по стране.

Эксперт Сергей Коробкин отмечает, что учитывая это пенсия будет выше у людей, которые позже завершают трудовой путь, поскольку показатель средней зарплаты в Украине растет.

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Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины У людей, которые вышли 5 лет назад и которые сегодня идут на пенсию при одинаковом стаже и индивидуальном коэффициенте зарплаты, пенсия будет разной. В этом заключается главная несправедливость. Индексация этого не исправляет.

Ситуацию с начислением пенсий хотят изменить. Для этого готовят пенсионную реформу.

Интересно! По данным Госстата, в апреле среднемесячная заработная плата штатных работников составляла 30 515 гривен. Для сравнения: по итогам ноября 2025 года этот показатель находился на уровне 27 167 гривен.

Какие изменения в начислении пенсий готовит правительство?

Как сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, 8 июня правительство представило Верховной Раде проект пенсионной реформы, который предусматривает внедрение гарантированного минимального уровня пенсий и сокращение разрыва между самыми низкими и самыми высокими пенсионными выплатами.

По предложению правительства, пенсия будет состоять из двух частей:

базовой, которую будет финансировать государство;

страховой, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов.

Благодаря нововведениям правительство планирует устранить эффект обесценивания пенсий через три года после выхода на отдых. Сейчас украинцы, которые идут на пенсию, получают более высокие выплаты за своих предшественников прошлых лет, даже если имеют аналогичный стаж и зарплату.

Известно, что проект реформы планируют внести на рассмотрение Верховной Рады не позднее чем осенью.

В рамках пенсионной реформы также предлагают постепенно переводить спецпенсии в систему профессиональных пенсионных программ, а также развивать добровольные пенсионные накопления. По словам депутата, логика реформы с точки зрения Минэкономики заключается в перераспределении средств внутри системы.

Что хотят изменить для чернобыльцев в рамках реформы?

В Украине планируют пересмотреть механизмы поддержки украинцев, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках пенсионной реформы хотят урегулировать и унифицировать все повышения, доплаты и специфики выплат чернобыльцам.

В частности, нормы по пенсионному обеспечению ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других пострадавших категорий граждан планируют объединить. Сейчас такие выплаты регулируются различными нормативными актами, что порой создает сложности при назначении пенсий и доплат.