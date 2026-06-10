Продолжат ли принимать скан-копии трудовой
О том, кому бумажная книжка больше не нужна и будут ли принимать скан-копии трудовой в дальнейшем, рассказали в Пенсионном фонде Украины, говорится в сюжете ТСН.
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В ПФУ объяснили, что главная цель оцифровки трудовых заключается в том, чтобы украинцы могли удобно и комфортно получить необходимые услуги в социальных службах.
Благодаря переводу бумажных трудовых в электронный формат в будущем пенсию гражданам смогут назначать полностью автоматически. То есть людям не нужно будет бегать по различным инстанциям, чтобы подтвердить свой стаж работы и оформить пенсионные выплаты.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Чтобы человеку пенсия назначалась автоматически по данным реестра, нам нужно иметь информацию о его трудовых отношениях, которая затем перетекает в информацию о страховом стаже. Соответственно наступит тот момент, когда мы практически по всем людям сможем использовать информацию реестра для автоматического назначения,
– пояснил заместитель председателя правления ПФУ по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.
Сейчас органы ПФУ все еще обрабатывают трудовые книжки украинцев:
- 10 миллионов бумажных документов уже перевели в электронные;
- еще около 1,5 миллиона книжек ожидают внесения в общую базу.
В то же время в Пенсионном фонде отметили, что специалисты продолжат принимать качественные скан-копии всех необходимых документов от украинцев и компаний. Эта работа проводится в обычном повседневном режиме.
Для кого оцифровка особенно важна
В ПФУ подчеркнули, что оцифровка бумажных трудовых особенно важна для граждан старшего возраста, особенно тех, кто имеет длительные периоды работы до 2004 года.
Им обязательно необходимо предоставить в электронную базу Фонда сведения о годах и месте трудовой деятельности. Ведь только так они смогут при выходе на пенсию без проблем подтвердить весь свой страховой стаж, приобретенный при жизни.
Также скан-копии бумажной книжки необходимы, чтобы уточнить должности, которые занимал человек на той или иной работе, и специфические условия труда. От этого может зависеть начисление пенсии.
Заметьте! Молодежи, которая начала работать после 2021 года, бумажная трудовая вообще не нужна. В ПФУ добавили, что новым работникам документ не изготавливают, поскольку все данные об их трудоустройстве и стаже содержатся в едином государственном электронном реестре.
Что важно знать об оцифровке трудовой
- В действующем законодательстве не предусмотрено никаких штрафов за то, что трудовая книжка не была оцифрована. Однако специалисты предупреждают, что если этот процесс проигнорировать, в перспективе это может создать трудности с подтверждением трудового стажа и оформлением пенсионных выплат.
- Подать документы для оцифровки могут как сами работники, так и работодатели от имени своих сотрудников. Для этого нужно загрузить сканированные копии бумажной трудовой книжки через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Все страницы документа должны подаваться последовательно, в хронологическом порядке. Скан-копии должны быть цветными, четкими и иметь размер файла не более 1 мегабайт.
- Пользователи также могут самостоятельно проверить, была ли их трудовая книжка уже оцифрована, воспользовавшись электронным кабинетом Пенсионного фонда.
- В случае выявления неточностей или ошибок в данных необходимо обратиться в ПФУ – это можно сделать как через сервисные центры, так и онлайн через портал электронных услуг.