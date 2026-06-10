Продолжат ли принимать скан-копии трудовой

О том, кому бумажная книжка больше не нужна и будут ли принимать скан-копии трудовой в дальнейшем, рассказали в Пенсионном фонде Украины, говорится в сюжете ТСН.

Смотрите также Начисление пенсий по-новому: что не так со старой системой и какие изменения готовят

В ПФУ объяснили, что главная цель оцифровки трудовых заключается в том, чтобы украинцы могли удобно и комфортно получить необходимые услуги в социальных службах.

Благодаря переводу бумажных трудовых в электронный формат в будущем пенсию гражданам смогут назначать полностью автоматически. То есть людям не нужно будет бегать по различным инстанциям, чтобы подтвердить свой стаж работы и оформить пенсионные выплаты.

Чтобы человеку пенсия назначалась автоматически по данным реестра, нам нужно иметь информацию о его трудовых отношениях, которая затем перетекает в информацию о страховом стаже. Соответственно наступит тот момент, когда мы практически по всем людям сможем использовать информацию реестра для автоматического назначения,

– пояснил заместитель председателя правления ПФУ по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.

Сейчас органы ПФУ все еще обрабатывают трудовые книжки украинцев:

10 миллионов бумажных документов уже перевели в электронные;

еще около 1,5 миллиона книжек ожидают внесения в общую базу.

В то же время в Пенсионном фонде отметили, что специалисты продолжат принимать качественные скан-копии всех необходимых документов от украинцев и компаний. Эта работа проводится в обычном повседневном режиме.

Для кого оцифровка особенно важна

В ПФУ подчеркнули, что оцифровка бумажных трудовых особенно важна для граждан старшего возраста, особенно тех, кто имеет длительные периоды работы до 2004 года.

Им обязательно необходимо предоставить в электронную базу Фонда сведения о годах и месте трудовой деятельности. Ведь только так они смогут при выходе на пенсию без проблем подтвердить весь свой страховой стаж, приобретенный при жизни.

Также скан-копии бумажной книжки необходимы, чтобы уточнить должности, которые занимал человек на той или иной работе, и специфические условия труда. От этого может зависеть начисление пенсии.

Заметьте! Молодежи, которая начала работать после 2021 года, бумажная трудовая вообще не нужна. В ПФУ добавили, что новым работникам документ не изготавливают, поскольку все данные об их трудоустройстве и стаже содержатся в едином государственном электронном реестре.

Что важно знать об оцифровке трудовой