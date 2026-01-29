На каком уровне учетная ставка?

Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга, решение вступит в силу с 30 января. Напомним, до этого учетную ставку держали на уровне 15,5% с марта 2025 года.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Управление Нацбанка решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.

Снижение учетной ставки до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику. "Нацбанк и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков", – добавил Пышный.

Также регулятор ухудшил прогнозы по инфляции, прежде всего из-за последствий российских обстрелов энергетики. По итогам 2026 года она снизится умеренно – до 7,5%.

К слову, учетная ставка – это один из ключевых монетарных инструментов Нацбанка. Она определяет процент, под который регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам, от чего зависит зависят ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса, а также возможности сдерживания инфляции.

Как принимают решение по учетной ставке?

Решение по учетной ставке и другим монетарным инструментам Правление НБУ принимает восемь раз в год – по заранее обнародованному графику:

в январе, апреле, июле и октябре решения основываются на новом макропрогнозе, который ежеквартально публикуют в Инфляционном отчете;

в марте, июне, сентябре и декабре решение принимают после оценки рисков и новых внутренних и внешних событий, появившихся после последнего прогноза.

График заседаний по монетарной политике на 2026 год

Заседание Комитета по монетарной политике Заседание Правления по вопросам монетарной политики 1 27 – 28 января 29 января 2 17 – 18 марта 19 марта 3 28 – 29 апреля 30 апреля 4 16 – 17 июня 18 июня 5 28 – 29 июля 30 июля 6 15 – 16 сентября 17 сентября 7 27 – 28 октября 29 октября 8 15 – 16 декабря 17 декабря

Обратите внимание! При необходимости дополнительно к очередным могут созвать и внеочередные заседания по вопросам монетарной политики.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии для 24 Канала вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов предполагал, что при текущих экономических тенденциях ослабление инфляционного давления может способствовать осторожному снижению учетной ставки с 15,5 до 14 – 14,5% .



Прогноз учетной ставки / Инфографика Нацбанка