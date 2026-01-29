На каком уровне учетная ставка?
Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга, решение вступит в силу с 30 января. Напомним, до этого учетную ставку держали на уровне 15,5% с марта 2025 года.
Управление Нацбанка решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.
Снижение учетной ставки до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику. "Нацбанк и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков", – добавил Пышный.
Также регулятор ухудшил прогнозы по инфляции, прежде всего из-за последствий российских обстрелов энергетики. По итогам 2026 года она снизится умеренно – до 7,5%.
К слову, учетная ставка – это один из ключевых монетарных инструментов Нацбанка. Она определяет процент, под который регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам, от чего зависит зависят ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса, а также возможности сдерживания инфляции.
Как принимают решение по учетной ставке?
Решение по учетной ставке и другим монетарным инструментам Правление НБУ принимает восемь раз в год – по заранее обнародованному графику:
- в январе, апреле, июле и октябре решения основываются на новом макропрогнозе, который ежеквартально публикуют в Инфляционном отчете;
- в марте, июне, сентябре и декабре решение принимают после оценки рисков и новых внутренних и внешних событий, появившихся после последнего прогноза.
График заседаний по монетарной политике на 2026 год
|Заседание Комитета по монетарной политике
|Заседание Правления по вопросам монетарной политики
|1
|27 – 28 января
|29 января
|2
|17 – 18 марта
|19 марта
|3
|28 – 29 апреля
|30 апреля
|4
|16 – 17 июня
|18 июня
|5
|28 – 29 июля
|30 июля
|6
|15 – 16 сентября
|17 сентября
|7
|27 – 28 октября
|29 октября
|8
|15 – 16 декабря
|17 декабря
Обратите внимание! При необходимости дополнительно к очередным могут созвать и внеочередные заседания по вопросам монетарной политики.
Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии для 24 Канала вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов предполагал, что при текущих экономических тенденциях ослабление инфляционного давления может способствовать осторожному снижению учетной ставки с 15,5 до 14 – 14,5% .
Прогноз учетной ставки / Инфографика Нацбанка