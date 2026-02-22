Який кредит може взяти ФОП?
Недарма обсяг чистих гривневих позик для бізнесу інтенсивно збільшувався впродовж 2025 року, відповідно до огляду Нацбанку. Детальніше про доступні кредитні програми – читайте в матеріалі.
Основним складником гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити МСП, що зростають на понад третину в рік.
Українські банки продовжують активно підтримувати розвиток малих та середніх підприємств, надаючи широкий спектр фінансових послуг, пише Дія.Бізнес. Зокрема, йдеться про кредити для:
- поповнення обігових коштів:
- реалізації проєктів і модернізації;
- рефінансування отриманих раніше позик.
Окрім того, банки пропонують гарантії, субсидії, послуги з валютних операцій, управління ліквідністю, операції зі смарт-грошима та іншими фінансовими інструментами, а також консультаційні послуги з фінансового планування та управління ризиками.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова розповіла, що потенційна можливість зниження облікової ставки Нацбанку до 13,5 – 14% до кінця 2026 року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.
Які є програми пільгового кредитування?
Програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" є складником політики розвитку українських виробників і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу. У її межах держава компенсує частину процентної ставки. Позику дають з метою:
- придбання або модернізації основних засобів суб'єктом підприємництва;
- придбання нежитлової нерухомості, земельних ділянок;
- здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в нежитлових приміщеннях;
- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
- впровадження заходів з енергоефективності тощо.
Зверніть увагу! На засіданні 28 січня Кабмін збільшив максимальну суму інвестиційного кредиту для енергонезалежності бізнесу – до 250 мільйонів гривень.
Що варто знати про гранти від держави?
Нагадаємо, у 2026 році держава продовжила грантову програму для бізнесу. Підприємці можуть отримати до 1 мільйона гривень на обладнання, сировину, орендну плату, маркетинг і рекламу.
Подати заявку разом із бізнес-планом можна на порталі Дія, згодом необхідно пройти співбесіду в центрі зайнятості.