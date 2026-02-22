Який кредит може взяти ФОП?

Недарма обсяг чистих гривневих позик для бізнесу інтенсивно збільшувався впродовж 2025 року, відповідно до огляду Нацбанку. Детальніше про доступні кредитні програми – читайте в матеріалі.

Основним складником гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити МСП, що зростають на понад третину в рік.

Українські банки продовжують активно підтримувати розвиток малих та середніх підприємств, надаючи широкий спектр фінансових послуг, пише Дія.Бізнес. Зокрема, йдеться про кредити для:

поповнення обігових коштів:

реалізації проєктів і модернізації;

рефінансування отриманих раніше позик.

Окрім того, банки пропонують гарантії, субсидії, послуги з валютних операцій, управління ліквідністю, операції зі смарт-грошима та іншими фінансовими інструментами, а також консультаційні послуги з фінансового планування та управління ризиками.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова розповіла, що потенційна можливість зниження облікової ставки Нацбанку до 13,5 – 14% до кінця 2026 року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.

Які є програми пільгового кредитування?

Програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" є складником політики розвитку українських виробників і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу. У її межах держава компенсує частину процентної ставки. Позику дають з метою:

придбання або модернізації основних засобів суб'єктом підприємництва;

придбання нежитлової нерухомості, земельних ділянок;

здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в нежитлових приміщеннях;

придбання об'єктів права інтелектуальної власності;

впровадження заходів з енергоефективності тощо.

Зверніть увагу! На засіданні 28 січня Кабмін збільшив максимальну суму інвестиційного кредиту для енергонезалежності бізнесу – до 250 мільйонів гривень.

Що варто знати про гранти від держави?