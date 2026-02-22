Какой кредит может взять ФЛП?

Недаром объем чистых гривневых займов для бизнеса интенсивно увеличивался в течение 2025 года, согласно обзору Нацбанка. Подробнее о доступных кредитных программах – читайте в материале.

Основной составляющей гривневого портфеля бизнеса остаются кредиты МСП, растущие более чем на треть в год.

Украинские банки продолжают активно поддерживать развитие малых и средних предприятий, предоставляя широкий спектр финансовых услуг, пишет Дия.Бизнес. В частности, речь идет о кредитах для:

пополнения оборотных средств:

реализации проектов и модернизации;

рефинансирования полученных ранее займов.

Кроме того, банки предлагают гарантии, субсидии, услуги по валютным операциям, управление ликвидностью, операции со смарт-деньгами и другими финансовыми инструментами, а также консультационные услуги по финансовому планированию и управлению рисками.

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова рассказала, что потенциальная возможность снижения учетной ставки Нацбанка до 13,5 – 14% до конца 2026 года, может положительно сказаться на способности заемщиков обслуживать долги.

Какие есть программы льготного кредитования?

Программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" является частью политики развития украинских производителей и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса. В ее рамках государство компенсирует часть процентной ставки. Займ дают с целью:

приобретения или модернизации основных средств субъектом предпринимательства;

приобретения нежилой недвижимости, земельных участков;

осуществления строительства, реконструкции, ремонта в нежилых помещениях;

приобретения объектов права интеллектуальной собственности;

внедрения мероприятий по энергоэффективности и т. п.

Обратите внимание! На заседании 28 января Кабмин увеличил максимальную сумму инвестиционного кредита для энергонезависимости бизнеса – до 250 миллионов гривен.

Что стоит знать о грантах от государства?