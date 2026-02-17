Что известно о доле NPL в Украине?

Текущие показатели являются самыми низкими за более чем 15 лет и свидетельствуют о последовательном повышении качества кредитных портфелей. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказала директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова.

После резкого ухудшения качества кредитных портфелей в первые годы полномасштабной войны банковская система постепенно вернулась к более стабильным показателям. Так, доля неработающих кредитов:

2022 год – до полномасштабного вторжения составляла около 26 – 27% ;

– до полномасштабного вторжения составляла ; 2023 год – выросла почти до 40% на фоне глубокого экономического шока;

– выросла на фоне глубокого экономического шока; 2025 год – в начале года снизилась до чуть более 30% ;

– в начале года снизилась до ; 2026 год – по состоянию на 1 января существенно сократилась до 14%.

Положительную динамику наблюдают во всех сегментах рынка: в государственных банках уровень NPL снизился до менее чем 20%, в частных банках с украинским капиталом – до 8,4%, а с иностранным капиталом – до 6,5%.

Елена Ермолова Директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА Очевидно основой этой стабилизации является финансовая помощь, которую Украина получает от международных партнеров. Но важно, что эти средства системно поступают в экономику: у компаний и у граждан появляются новые заказы, а значит – возможности обслуживать кредиты.

Более того, после сокращения с 2023 года кредитование оживилось, а портфели банков начали расти, что автоматически "размывает" долю проблемных займов.

Отдельно банкир отмечает активную работу с долгами – судебные решения, взыскания и обращения на залоговое имущество, что показывают и громкие кейсы вроде ТРЦ "Гулливер". Также банки продолжают списывать старые проблемные кредиты, сформированные еще до полномасштабной войны, что дополнительно улучшает показатель.

Обратите внимание! Учетная ставка Нацбанка остается ключевым ориентиром для стоимости кредитов и депозитов. По мнению эксперта, январское снижение до 15%, а также потенциальная возможность достижения 13,5 – 14% до конца года, может положительно сказаться на способности заемщиков обслуживать долги.

Итак, в 2026 году уровень NPL будет зависеть от продолжительности войны, объемов международной поддержки, состояния экономики и стабильности бизнес-среды.

Что банкиры советуют заемщикам?

Основными рисками будут оставаться ситуация с безопасностью и возможные непредсказуемые военные шоки, в частности перебои с энергоснабжением для большинства отраслей экономики.

Заемщикам банкир советует действовать максимально взвешенно, ведь даже незначительные сбои – неудачный урожай, поломка оборудования или падение спроса – могут вызвать цепную реакцию проблем.

С кредитами очень важно вовремя остановиться. Первый кредит обычно берут сознательно и обдуманно, но потом легкость доступа к средствам может стать непоправимой ловушкой. Проценты начисляются без пауз,

– замечает Ермолова.

Более того, если несколько месяцев нет возможности обслуживать кредит, даже проценты по государственным программам превращаются в значительные суммы.

Какие кредиты предлагают украинцам?