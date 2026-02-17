Що відомо про частку NPL в Україні?

Поточні показники є найнижчими за понад 15 років і свідчать про послідовне підвищення якості кредитних портфелів. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповіла директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова.

Після різкого погіршення якості кредитних портфелів у перші роки повномасштабної війни банківська система поступово повернулася до стабільніших показників. Так, частка непрацюючих кредитів:

2022 рік – до повномасштабного вторгнення становила близько 26 – 27% ;

– до повномасштабного вторгнення становила ; 2023 рік – зросла майже до 40% на тлі глибокого економічного шоку;

– зросла на тлі глибокого економічного шоку; 2025 рік – на початку року знизилася до трохи більше за 30% ;

– на початку року знизилася до ; 2026 рік – станом на 1 січня суттєво скоротилася до 14%.

Позитивну динаміку спостерігають у всіх сегментах ринку: у державних банках рівень NPL знизився до менш ніж 20%, у приватних банках з українським капіталом – до 8,4%, а з іноземним капіталом – до 6,5%.

Олена Єрмолова Директорка з управління ризиками, членкиня правління ГЛОБУС БАНКУ Вочевидь основою цієї стабілізації є фінансова допомога, яку Україна отримує від міжнародних партнерів. Але важливо, що ці кошти системно надходять в економіку: у компаній і в громадян з'являються нові замовлення, а отже – можливості обслуговувати кредити.

Ба більше, після скорочення з 2023 року кредитування пожвавилося, а портфелі банків почали зростати, що автоматично "розмиває" частку проблемних позик.

Окремо банкірка відзначає активну роботу з боргами – судові рішення, стягнення та звернення на заставне майно, що показують і гучні кейси на кшталт ТРЦ "Гулівер". Також банки продовжують списувати старі проблемні кредити, сформовані ще до повномасштабної війни, що додатково покращує показник.

Зверніть увагу! Облікова ставка Нацбанку залишається ключовим орієнтиром для вартості кредитів і депозитів. На думку експертки, січневе зниження до 15%, а також потенційна можливість досягнення 13,5 – 14% до кінця року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.

Отже, у 2026 році рівень NPL залежатиме від тривалості війни, обсягів міжнародної підтримки, стану економіки та стабільності бізнес-середовища.

Що банкіри радять позичальникам?

Основними ризиками залишатимуться безпекова ситуація та можливі непередбачувані воєнні шоки, зокрема перебої з енергопостачанням для більшості галузей економіки.

Позичальникам банкірка радить діяти максимально зважено, адже навіть незначні збої – невдалий урожай, поломка обладнання чи падіння попиту – можуть спричинити ланцюгову реакцію проблем.

З кредитами дуже важливо вчасно зупинитися. Перший кредит зазвичай беруть свідомо й обдумано, але потім легкість доступу до коштів може стати непоправною пасткою. Відсотки нараховуються без пауз,

– зауважує Єрмолова.

Ба більше, якщо кілька місяців немає можливості обслуговувати кредит, навіть відсотки за державними програмами перетворюються на значні суми.

Які кредити пропонують українцям?