Хто отримав перші виплати від уряду?

Про те, яку допомогу від держпідтримки щодо надзвичайної ситуації в енергетиці вже отримали люди, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Дивіться також Оплату за комуналку перерахують: Свириденко розповіла деталі

Так, прем'єр-міністерка зазначає, що перші виплати та кредити підтримки в надзвичайній енергетичній ситуації – вже на руках в українців.

Передусім це стосується бізнесу. За тиждень держава отримала понад 18 тисяч заявок від ФОПів 2 – 3 груп на отримання фінансової допомоги загальним розміром – 180,6 мільйона гривень.

Важливо! Держава вже профінансувала більшість заявок. 14, 4 тисячі ФОПів отримали фінансову підтримку.

Міністерка додала, що за отримані кошти підприємці зможуть:

відремонтувати генератор;

купити енергообладнання;

оплатити пальне для генераторів;

заплатити за комуналку.

Окрім того, першу допомогу отримали й у вигляді пакунків тепла. Йдеться про більше ніж 30 тисяч людей. Перевагу надавали районам із найскладнішою ситуацією.

Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів Києва та Київської області,

– пояснила Свириденко.

Зокрема до ініціативи долучилися й інші великі компанії, які забезпечать допомогу в розмірі 70 тисяч пакунків для всієї України, де ситуація залишається складною.

Зауважимо! В ініціативі беруть участь Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та Ліси України.

В якому розмірі та на яких відсотках отримали перший кредит?

Прем'єрка додала, що кредит на енергообладнання під 0% видали в розмірі 1,1 мільйона гривень. За ці кошти можна придбати генератори та інше енергообладнання в межах програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9".

Цікаво! Загалом 18 банків отримали 963 заявки від бізнесу на загальну суму кредиту понад 1 мільярд гривень.

Зазначається, що за програмою можна отримати кредит в розмірі до 10 мільйонів гривень, а на повернення коштів дають строк до 3 років.

До того ж за програмою "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" опрацювали вже 115 заявок зі 176. Сума фінансування бізнесів та ОСББ на зараз склала 2,19 мільярда гривень із 6 мільярдів загальних.

Гроші витрачатимуть на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості.

Чи отримали кияни допомогу "СвітлоДім"?

За анонсованою раніше програмою звернулися 19 багатоквартирних будинків Києва та області. Загальна сума допомоги складе 5,1 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Гроші виплачують протягом 2 днів після підтвердження заявки.

Спрямувати допомогу можна на автономне забезпечення води, тепла, світла, роботи ліфтів та закупівлю відповідного обладнання.

Де найскладніша ситуація в енергетиці?

Після енергетичного селектору, Зеленський заявив, що в Києві понад 1 400 будинків залишаються без тепла. Тож найскладніша ситуація в столиці.

Президент зазначив, що триває робота зі стабілізації енергосистеми та підтримки українців, зокрема через програму "Пакунки тепла".

Детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз,

– додав Зеленський.

Він наголосив, що потрібно приділити увагу цій сфері, обговорити можливі варіанти захисту з партнерами та знайти рішення.

Якими є наслідки останніх атак Росії на енергетику?

Внаслідок масованого обстрілу в ніч на 7 лютого, коли під приціл потрапила Західна Україна, по всій країні ввели графіки аварійних відключень (4,5 – 5 черг).

Найбільше постраждали Бурштинська ТЕС та Добротвірська ТЕС.

Водночас експерти кажуть, що потрібно шукати шляхи децентралізації для теплопостачання, аби розосередити систему та мати можливість швидко реагувати в аварійних ситуаціях.