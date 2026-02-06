Які головні уроки воєнної зими 2025 – 2026 року?

Завершення цього й підготовка до наступного опалювального сезону в Києві має враховувати кілька ключових моментів, які посилять стійкість системи й здатність реагувати на надзвичайні ситуації. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Частина багатоповерхівок Києва залишилася без опалення після обстрілу Росією Дарницької ТЕЦ. За даними міської влади, йдеться про понад 1100 житлових будинків, розташованих у Дарницькому та Дніпровському районах. У них довелося злити воду з систем, аби уникнути розмерзання.

За висновком фахівців, повернути опалення цим будинкам найближчим часом не вдасться, адже на повноцінне відновлення роботи теплоелектроцентралі потрібні щонайменше два місяці – за умови відсутності нових ударів з боку Росії.

На думку експерта Андрія Закревського, останні атаки на об'єкти теплопостачання в столиці показали, що варто відходити від принципу концентрації в забезпеченні комунальних послуг.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Мені здається, вони (удари Росії, – 24 Канал) закрили тему термінових ремонтів цих ТЕЦ для цього сезону. Вони нарешті призвели до того, що зараз треба вже зосереджуватися на децентралізованих системах енергопостачання, забезпеченні автономного тепла, когенераційних установок. Мені здається, що це була остання поставлена крапка, що ці радянські монстри зараз стають для України неактуальними. Це основний і головний висновок.

Експерт говорить, що в межах підготовки до наступного опалювального сезону потрібно максимально диверсифікувати теплові пункти й пункти циркуляції теплоносія. Крім того, варто істотно підвищувати престиж професії працівників комунальних служб, адже саме від них залежить підтримка роботи системи й швидкість відновлення після пошкоджень.

Розбити Київ повинні на теплові острови, які включають не тисячі будівель, а десятки. Навіть не сотні, а десятки будівель. Це перше. Другий момент, що енергетики та комунальники повинні бути мобільними, мати гарну заробітну плату. І потрібно навести лад із бронюванням цих спеціалістів, саме низької ланки, і підвищенням заробітних плат не зараз на 20 тисяч гривень за ці дні, а так, щоб люди в чергу ставали до ОСББ і ЖЕКів,

– говорить Андрій Закревський.

За спостереженнями експерта, Росія відходить від тактики спроб влаштувати масштабне знеструмлення країни, зосередившись натомість на ураженні об'єктів житлово-комунальної інфраструктури. Таким чином ворог намагається створювати умови, за яких навіть при наявності світла помешкання стають непридатними для проживання.

Яка ситуація з тепло та електропостачанням у Києві?