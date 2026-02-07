Що відбувається в українській енергосистемі станом на 7 лютого?
Через значні пошкодження балансування енергетичної системи здійснюється за допомогою залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, про що повідомили в Міненерго.
За командою НЕК "Укренерго" – вимушено збільшений обсяг відключень,
– наголосили у відомстві.
Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина – це наслідки масованої російської атаки на електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії України.
У Міненерго підкреслили, що через регулярні атаки росіян в енергетиці України діє режим надзвичайної ситуації.
Зверніть увагу! Це необхідно для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.