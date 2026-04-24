Яку допомогу та яким чином отримає Україна?

Підтримка надійде трьома траншами, про що пише "Європейська правда".

За інструментом макрофінансової допомоги (МФД) ЄС цього року виплатить Україні 8,35 млрд євро, які заплановано передати трьома траншами,



Наразі перелік сум та дати є такими:

перший транш – 3,2 мільярда євро – його виплатять найпізніше у червні;

друга частина – 3,7 мільярда євро – надійде приблизно влітку або одразу після літа;

третя виплата – 1,45 мільярда євро – прибуде ближче до пізньої осені.

Проте слід наголосити: це лише половина бюджетної частини з кредиту для України на 90 мільярдів євро від ЄС. Решта фінансової підтримки, тобто 8,35 мільярда євро, буде надаватися через Ukraine Facility.

Важливо! Ця програма вимагатиме виконання певних реформ для отримання грошової допомоги.

Також слід додати, що сама Україна не буде повертати Європейському Союзу кошти, які надати у рамках кредиту. Про це зокрема вказано на сайті Євроради.

Кредит на 90 мільярдів євро має бути погашений коштом репарацій, які Росія повинна буде сплатити Україні.

Що ще відомо про кредит на 90 мільярдів євро?

Нагадаємо, що у четвер, 23 квітня, ЄС "розблокував" для України кредит на 90 мільярдів євро. Також погодили впровадження 20-го пакету санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський раніше вже повідомляв, що очікує отримати перший транш у рамках кредиту до кінця травня або на початку червня.

Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що першу суму Україна зможе отримати "ще в цьому кварталі". Сума становитиме 50% – 45 мільярдів євро.