Що відомо про ситуацію з російським газом та ЄС?

Починаючи із суботи, Європейський Союз заборонить закупівлю російського СПГ на короткостроковому, так званому спотовому ринку, про що пише Bloomberg.

Постачання за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року. Але навіть ця заборона може створити труднощі.

ЄС забезпечує близько 12% своїх потреб у газі за рахунок Росії, частина якого надходить через трубопроводи. Заборона на спотовий ринок може скоротити приблизно 2,8 – 3,5 мільйона тонн російського СПГ на рік. Це близько 3% від загального імпорту СПГ до блоку минулого року.

Скорочення постачання відбувається в момент, коли базова ціна газу в регіоні вже зросла приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Європі доведеться купувати більше палива в найближчі місяці, щоб поповнити запаси перед наступною зимою. І багато залежить від того, як довго п’ята частина світових постачань СПГ залишатиметься заблокованою в Перській затоці.

Поки що ми не бачимо великого ризику для постачань, але ситуація може змінитися через кілька місяців,

– сказав Том Маржек-Манзер, директор з питань газу та СПГ у Європі.

Наразі в Європі достатньо газу. Частково через добровільне скорочення глобального попиту.

Регіон повільно розпочав сезон закачування в сховища. А споживачі в Азії, які могли б конкурувати за постачання, скоротили споживання у відповідь на блокаду Ормузької протоки.

Але конкуренція за паливо між Європою та Азією зазвичай зростає влітку. Якщо закачування газу в сховища Європи почне відставати, то це створить дилему для Брюсселя.

Посадовці ЄС неодноразово заявляли, що не повинно бути повернення Європи до залежності від російської енергетики. Водночас вони постійно закликають країни-члени зробити пріоритетом заповнення газових сховищ.

Зверніть увагу! Якщо ситуація погіршиться, Європейська комісія має повноваження оголосити надзвичайний стан і тимчасово дозволити спотові закупівлі російського палива, за словами Тома Пурді, провідного аналітика СПГ в Energy Aspects.

Ми не очікуємо, що цей інструмент буде використаний швидко через політичні наслідки повернення до закупівель російського газу так скоро після заборони,

– сказав Пурді.

Він додав, що "більш значущим" випробуванням стане 1 січня 2027 року, коли припиняться довгострокові поставки.

Деяким найбільшим енергетичним постачальникам Європи доведеться припинити контракти на російський СПГ наступного року, зокрема:

французькій TotalEnergies SE;

іспанській Naturgy Energy Group SA ;

німецькій SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Нагадаємо! З 25 квітня набуде чинности заборона на короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу. Вже з 17 червня – на короткострокові контракти на постачання трубопровідного газу. Наступний крок – це заборона на довгострокові контракти на імпорт СПГ – з 1 січня 2027 року. Про це повідомляли на сайті пресслужби ЄС.

Що ще відбувається у ЄС на тлі заборони російського газу?

Представник Італії закликав Європейський Союз повернутися до російського газу. Він вважає, що для того, аби уникнути енергокризи, слід закуповувати газ всюди.

Водночас Словаччина планує подавати позов до суду ЄС. Таку заяву робив словацький політик Роберт Фіцо. Він також казав, що рішення є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори Євросоюзу.