Що відомо про перший транш із кредиту на 90 мільярдів?

Про те, коли Україна може отримати першу виплату та що буде з санкціями проти Росії, розповів журналістам Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що Україна працювала на позитивний результат, тому очікує відповідного рішення щодо ухвалень фінансування та санкцій проти Росії.

90 мільярдів євро – це для нас пріоритет. Безумовно, дуже важливо, щоб 20-й санкційний пакет був розблокований, щоб ми працювали над наступними санкціями,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що санкційні обмеження це створення тиску на російську енергетику та тіньовий флот. Зокрема Україна постійно працює над цим.

Президент також пояснив, що фінансування у 90 мільярдів євро є таким важливим.

Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати, як ми зможемо. Щоб до кінця травня – початку червня ми отримали гроші,

– додав президент.

Він розповів, що кошти спрямують на посилення армії, внутрішнє виробництво вітчизняної зброї. Однак передусім гроші підуть на соціальне забезпечення громадян.

Працюємо над наступними санкціями. Віримо в те, що все буде розблоковано. Україна зробила все, що обіцяла, у терміни, які обіцяла,

– підсумував Зеленський.

Що відомо про кредит на 90 мільярдів та 20-й пакет санкцій проти Росії?

Напередодні, 22 квітня, посли ЄС почали процедуру схвалення фінансування для України, пише Суспільне.

Так, усі країни Євросоюзу мали підписати спеціальний документ та підтвердити свою згоду на кредит у 90 мільярдів і санкції проти Росії. За попередньою інформацією, процедура має завершитись 23 квітня.

Сьогодні як кредит для України у розмірі 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС і тепер мають пройти письмову процедуру для остаточного ухвалення. Кіпрське головування доклало чимало зусиль, щоб ЄС і надалі рішуче підтримував Україну та чинив тиск на Росію,

– зазначив речник Кіпрського головування у ЄС.

На відповідне рішення відреагував і Володимир Зеленський.

Україна виконує свої зобов'язання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба". Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України, – додав президент.

Він акцентував, що Україна розраховує на оперативне впровадження підтримки.

Зауважте! ЄС погодив надання Україні кредиту на 90 мільярдів ще в грудні 2025 року. Однак після російського обстрілу 27 січня, який пошкодив нафтопровід "Дружба", Угорщина зайняла неоднозначну позицію. Від 20 лютого 2026 року країна заявила про вето на кредит у 90 мільярдів для України. Питання ключового фінансування України було "на паузі" 2 місяці з моменту блокування урядом Орбана.

Рішення про надання кредиту та розблокування санкцій стало можливим після того, як Україна відремонтувала свою частину трубопроводу "Дружба". Про це раніше повідомляли в MOL (нафтогазова компанія Угорщини).

