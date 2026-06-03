Сроки исковой давности не применяются после передачи дела в исполнительную службу

Когда суд принял решение, то в действие вступает исполнительный лист. Из-за войны в Украине были продлены сроки на подачу таких листов в исполнительную службу. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, владелица юридической фирмы CONSEIL Валерия Скользнева.

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В гражданских делах о взыскании кредитного долга закон дает три года, чтобы передать исполнительный лист в исполнительную службу для принудительного взыскания. Но из-за полномасштабной войны это время стало больше, то есть сроки подачи исполнительного листа продлили.

Валерия Скользнева Адвокат, владелица юридической фирмы CONSEIL Сейчас эти сроки продлены и нет четкого ответа, когда мы вернемся на срок в три года. Но если, например, истекает три года и никто не обратился, то кредитор имеет право обратиться повторно в суд с заявлением о восстановлении срока на подачу исполнительного листа. Тогда уже суд будет решать, или восстановить, или нет.

То есть когда в отношении должника уже есть решение суда, то сроки исковой давности не применяются. А кредиторы, по словам эксперта, сейчас стараются не пропускать срок подачи письма в исполнительную службу.

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Валерия Скользнева объяснила, что должник не может добиться закрытия исполнительного производства из-за того, что прошло много времени после решения суда. Ведь в таком случае работает уже не судья, а представитель исполнительной службы, а он не имеет полномочий оценивать законность решения или то, сколько времени прошло с момента его принятия. Если банк или другой кредитор-взыскатель обратился с исполнительным листом, то там действуют совсем другие сроки.

Но очень важное примечание. Если у должника нет заработной оплаты официально или никаких активов, он не пользуется карточками и не имеет имущества, то через некоторое время исполнитель возвращает этот исполнительный лист в связи с завершением. Завершение исполнительного производства – это не окончание,

– отметила адвокат.

Окончанием считается полная уплата долга, а завершение применяют, когда должник не имеет никакого имущества и исполнительный лист возвращается к взыскателю.

Но банки и МФО могут повторно подавать исполнительной этот документ еще несколько раз с надеждой, что у должника что-то появится. И эта процедура в целом может длиться достаточно долго.

Валерия Скользнева добавила, что в случае, когда исполнительное производство завершено, а не закончено, то аресты с имущества и недвижимости не снимается. То есть все, что арестовали, не возвращается человеку, пока он не разберется с долгом.

Кредитные долги и арест счетов: что нужно знать должникам

Во время военного положения сам факт войны не освобождает человека от обязанности возвращать кредит. Однако должник может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, если именно из-за войны объективно не имел возможности выполнять свои обязательства. Для этого нужно предоставить доказательства связи между событиями и невозможностью платить долг.

Если из-за задолженности счет уже заблокировали, прежде всего следует выяснить основание ареста. Такую информацию можно получить в банке или у исполнителя, который ведет производство. После этого должник имеет право обратиться с заявлением об определении счета для расходных операций, чтобы пользоваться частью средств даже во время ареста.

Если человек считает арест ошибочным или счет относится к категории тех, на которые нельзя накладывать взыскание, он может подать соответствующие документы исполнителю для пересмотра решения. В то же время вопрос кредитных долгов и блокировки счетов лучше решать сразу после возникновения проблемы, не дожидаясь принудительного взыскания.