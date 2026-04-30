Как действовать, если банк заблокировал счет?

Первоначально вопрос о блокировке банковского счета и потребности в этом клиент может решить непосредственно с банком. Таким образом можно выяснить, или доступ закрыть через финмониторинг, действия исполнителя или другие проблемы. Если банк не предоставляет объяснений, то стоит подать официальный письменный запрос. Об этом пишет "Дебет-Кредит".

Для запроса, возможно, понадобится подтверждение сути и легальности транзакций. Это могут быть договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ или приемки-передачи товара, документы, подтверждающие источник происхождения средств и другое.

Решение о разблокировании счетов или дальнейшем ограничении доступа происходит в течение семи дней с момента блокировки. Если за 30 дней ситуация не решается, то клиенту отказывают в обслуживании счета и с ним фактически разрывают контракт.

Если банком будет расторгнут договор банковского счета или отказано в осуществлении финансовых операций и т.д. на основании установления клиенту неприемлемо высокого риска, клиент может обжаловать такие действия в суде,

– отмечают финансовые эксперты.

Министерство юстиции отмечает, что арест средств – это вполне законная процедура, которую может инициировать государственный или частный исполнитель, если человек имеет долг по кредитам, штрафам или коммунальным платежам.

Важно! Пользоваться деньгами можно, даже если ваш счет арестован. Человек может обратиться к исполнителю с заявлением и указать счет, с которого планирует проводить расходы на необходимые товары или услуги. Однако тратить с таких счетов можно только 16 000 гривен в месяц.

Когда банк может разблокировать счет?

В большинстве случаев разблокировка счета возможно, если доступ был ограничен из-за долга. Если его он был оплачен полностью и орган, который вынес штраф, отозвал исполнительный документ или его отменил суд, то нецелесообразно продолжать блокировку, поэтому человек получает свои деньги.

К слову, вариантов, как погасить долг существует много. Так, например, известный государственный банк предлагает индивидуальные программы. Вопрос о том, что должен делать человек, если его долг очень большой, прокомментировал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга во время общения с 24 Каналом.

Олег Серга Пресс-секретарь ПриватБанка В нашем банке для клиентов, которые оказались в сложной ситуации с погашением долга, готовы предложить программы реструктуризации задолженности. Такие программы индивидуальны, с учетом ситуации и финансовых возможностей клиента.

Что изменилось в правилах взыскания долгов?

В Украине приняли законопроект №14005, который меняет правила исполнительного производства и предусматривает более автоматизированное взыскание долгов. В частности, исполнители получают широкие возможности для доступа к информации о счетах должников, что позволяет быстрее накладывать арест на средства. Это означает, что выявление счетов и их блокировка может происходить значительно оперативнее, чем раньше.

Даже если счет используется для получения зарплаты или социальных выплат, его могут арестовать в рамках исполнительного производства. В то же время закон предусматривает, что часть средств должна оставаться доступной для человека, а также существуют исключения по отдельным видам выплат.

Проверить наличие долгов можно через государственные онлайн-ресурсы, в частности Единый реестр должников. Для этого достаточно ввести свои данные и проверить, открыто ли исполнительное производство. Если долг есть, это может привести к ограничениям.