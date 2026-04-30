Як діяти, якщо банк заблокував рахунок?

Першочергово питання щодо блокування банківського рахунку й потреби в цьому клієнт може вирішити безпосередньо з банком. Таким чином можна з'ясувати, чи доступ закрити через фінмоніторинг, дії виконавця чи інші проблеми. Якщо банк не надає пояснень, то варто подати офіційний письмовий запит. Про це пише "Дебет-Кредит".

Для запиту, можливо, знадобиться підтвердження суті та легальності транзакцій. Це можуть бути договори, рахунки-фактури, акти виконаних робіт або приймання-передачі товару, документи, що підтверджують джерело походження коштів й інше.

Рішення про розблокування рахунків чи подальше обмеження доступу відбувається протягом семи днів із моменту блокування. Якщо за 30 днів ситуація не вирішується, то клієнтові відмовляють в обслуговуванні рахунку і з ним фактично розривають контракт.

Якщо банком буде розірвано договір банківського рахунку або відмовлено в здійсненні фінансових операцій тощо з підстав встановлення клієнту неприйнятно високого ризику, клієнт може оскаржити такі дії до суду,

– зазначають фінансові експерти.

Міністерство юстиції зазначає, що арешт коштів – це цілком законна процедура, яку може ініціювати державний або приватний виконавець, якщо людина має борг за кредитами, штрафами чи комунальними платежами.

Важливо! Користуватися грошима можна, навіть якщо ваш рахунок арештовано. Людина може звернутися до виконавця із заявою та вказати рахунок, з якого планує проводити витрати на необхідні товари чи послуги. Проте витрачати з таких рахунків можна лише 16 000 гривень на місяць.

Коли банк може розблокувати рахунок?

У більшості випадків розблокування рахунку можливе, якщо доступ був обмежений через борг. Якщо його він був сплачений повністю та орган, який виніс штраф, відкликав виконавчий документ чи його скасував суд, то недоцільно продовжувати блокування, тож людина отримує свої гроші.

До слова, варіантів, як погасити борг існує багато. Так, наприклад, найвідоміший державний банк пропонує індивідуальні програми. Питання про те, що має робити людина, якщо її борг дуже великий, прокоментував прессекретар ПриватБанку Олег Серга під час спілкування з 24 Каналом.

Олег Серга Прессекретар ПриватБанку В нашому банку для клієнтів, які опинилися в складній ситуації з погашенням боргу, готові запропонувати програми реструктуризації заборгованості. Такі програми індивідуальні, з урахуванням ситуації та фінансових можливостей клієнта.

Що змінилося в правилах стягнення боргів?

В Україні ухвалили законопроєкт №14005, який змінює правила виконавчого провадження і передбачає більш автоматизоване стягнення боргів. Зокрема, виконавці отримують ширші можливості для доступу до інформації про рахунки боржників, що дозволяє швидше накладати арешт на кошти. Це означає, що виявлення рахунків і їх блокування може відбуватися значно оперативніше, ніж раніше.

Навіть якщо рахунок використовується для отримання зарплати чи соціальних виплат, його можуть арештувати в межах виконавчого провадження. Водночас закон передбачає, що частина коштів має залишатися доступною для людини, а також існують винятки щодо окремих видів виплат.

Перевірити наявність боргів можна через державні онлайн-ресурси, зокрема Єдиний реєстр боржників. Для цього достатньо ввести свої дані й перевірити, чи відкрито виконавче провадження. Якщо борг є, це може призвести до обмежень.