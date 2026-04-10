Що змінює закон №14005?

За будь-який борг українці можуть отримати покарання, якщо він підтверджений виконавчим документом. Якщо його видав суд чи виконавець, то людину вносять до Єдиного реєстру боржників. Якщо боржник не сплатив суму у встановлений строк, то завдяки зв'язкам між різними реєстрами на майно людини може накладатися обмеження. Про це в коментарі УНІАН розповів керівник судової практики Юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк.

За словами фахівця, після того, як закон стане чинним, обмеження щодо розпорядження майном боржника накладатимуться автоматично після внесення до реєстру. При цьому сума зовсім не важлива – чи то маленький неоплачений штраф, чи то аліменти.

Як пише Центр правової допомоги, передбачається, що за заборгованість людині можуть арештувати майно (рухоме й нерухоме), банківські картки та електронні гаманці.

Водночас після повної сплати арешт знімається автоматично, без звернення боржника. Примусова реалізація майна (продаж з прилюдних торгів) залишається винятковою процедурою і не змінюється,

– розповів Юрій Костинюк.

Але водночас депутати цим законом встановили важливе обмеження про умови стягнення єдиного житла та земельної ділянки під ним. Таке покарання заборонено здійснювати, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, тобто понад 430 тисяч гривень. При цьому, навіть якщо умови для арешту житла є, виконавець не може робити це без рішення суду, як і було раніше.

Що передувало?