Чому в Україні запровадять "податок на OLX"?

Народний депутат Ярослав Юрчишин в етері 24 Каналу заявив, що логіка тут проста: якщо Україна прагне жити за європейськими правилами, то й підходи до оподаткування мають бути відповідними.

За його словами, у країнах Європи будь-який дохід – незалежно від способу його отримання – підлягає оподаткуванню.

Йдеться про ситуацію, коли люди продають товари онлайн і фактично отримують "живі гроші". У більшості європейських країн такі операції не залишаються поза увагою податкових органів. Тож, на думку депутата, Україна також має рухатися в цьому напрямку:

  • Окремо він звернув увагу на те, що проблема значно ширша, ніж просто продаж речей на OLX.
  • До прикладу, це різні сервіси, такі як Uklon, Bolt чи Glovo, де значна частина доходів не оподатковувалась належним чином.

Юрчишин підкреслив, що питання податків також має міжнародний вимір. За його словами, партнери України в Європі, які надають фінансову допомогу, дедалі частіше ставлять логічне запитання: чому в їхніх країнах податки з таких послуг сплачуються, а в Україні – ні.

Саме тому впровадження більш чітких правил оподаткування онлайн-доходів розглядається не лише як внутрішня реформа, а й як частина зобов’язань України на шляху до європейської інтеграції.

До слова, законопроєкт "пом'якшили" для користувачів цифрових платформ перед першим читанням. До нього внесли такі правки:

  • законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів;
  • самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи;
  • вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали;
  • відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Зауважте! Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%.

What else to know about taxes in Ukraine?

  • Європейська Бізнес Асоціація підтримує скасування пільг на ПДВ для товарів дешевших за 150 євро та пропонує підкоригувати Митний кодекс.

  • Скасування пільги допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до стандартів Євросоюзу, зменшивши втрати бюджету, які за даними експертів можуть перевищити 43 мільярди гривень з початку війни.

  • Парламент ухвалив проєкт закону №15110, продовживши дію військового збору на 3 роки, створивши спеціальний фонд для військових потреб.

  • У цьому році планується зібрати 163 мільярдів гривень від військового збору, що є вимогою МВФ для отримання траншу допомоги.