Що каже бізнес на оподаткування посилок з Temu та інших маркетплейсів?

Відомо, що пільги на ПДВ скксують для товарів дешевших за 150 євро, повідомили в ЄБА.

У самій асоціації кажуть: загалом вони не проти того, щоб цю пільгу прибрали. Але водночас пропонують не обмежуватися тільки податками – потрібно ще й підкоригувати Митний кодекс. Це потрібно для того, щоб зробити процес нарахування і сплати митних платежів простішим і зрозумілішим.

У Європейській Бізнес Асоціації також нагадують, що не вперше піднімають цю тему.

Раніше вони вже зверталися до уряду, парламенту та інших органів із закликом переглянути пільгові умови для ввезення товарів до 150 євро.

На їхню думку, скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.

До слова, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.

А загальні втрати від початку війни можуть перевищити 43 мільярди гривень.

Це недофінансована армія та соціальні витрати, втрачені робочі місця в Україні, недоінвестований технологічний сектор. Ухвалення законопроєкту є питанням економічної справедливості, виживання українського виробництва та економічної безпеки держави,

– йдеться в заяві Асоціації підприємств інформаційних технологій України.

Чи вплинуть нові податки на ціни товарів та послуг?

Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни.

Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм.

Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,

– зауважує Щедрін.

