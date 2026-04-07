Що каже бізнес на оподаткування посилок з Temu та інших маркетплейсів?
Відомо, що пільги на ПДВ скксують для товарів дешевших за 150 євро, повідомили в ЄБА.
У самій асоціації кажуть: загалом вони не проти того, щоб цю пільгу прибрали. Але водночас пропонують не обмежуватися тільки податками – потрібно ще й підкоригувати Митний кодекс. Це потрібно для того, щоб зробити процес нарахування і сплати митних платежів простішим і зрозумілішим.
- У Європейській Бізнес Асоціації також нагадують, що не вперше піднімають цю тему.
- Раніше вони вже зверталися до уряду, парламенту та інших органів із закликом переглянути пільгові умови для ввезення товарів до 150 євро.
На їхню думку, скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.
До слова, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.
А загальні втрати від початку війни можуть перевищити 43 мільярди гривень.
Це недофінансована армія та соціальні витрати, втрачені робочі місця в Україні, недоінвестований технологічний сектор. Ухвалення законопроєкту є питанням економічної справедливості, виживання українського виробництва та економічної безпеки держави,
– йдеться в заяві Асоціації підприємств інформаційних технологій України.
Чи вплинуть нові податки на ціни товарів та послуг?
Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.
Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни.
Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм.
Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,
– зауважує Щедрін.
Що треба знати про податки в Україні?
Штрафи за несвоєчасну сплату податків в Україні складають 5% від суми боргу за затримку до 30 днів і 10% за затримку понад 30 днів. Пеня нараховується щодня за формулою: сума боргу × облікова ставка НБУ ÷ 365 × кількість днів прострочення.
В Україні працює 13,1 мільйона людей, але лише за 10,5 мільйона сплачується єдиний соціальний внесок. Уряд розробляє стратегії та програми для підвищення зайнятості, зокрема схвалено проєкт нового Трудового кодексу.