Чи подорожчають товари з Temu та AliExpress?

Йдеться не лише про додаткові 20% до вартості товарів, пише 24 Канал.

Експерти попереджають: держава може виявитися не готовою до адміністрування мільйонів дрібних посилок, а нова система створить проблеми для митниці, поштових операторів та самих покупців.

Нардепка Ніна Южаніна у коментарі 24 Каналу розповіла, що після запуску нової моделі українці можуть навіть не знати, чи зареєстрований конкретний маркетплейс у системі оподаткування. Через це частина людей ризикує відмовлятися від посилок уже після їх прибуття в Україну.

Ніна Южаніна Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Чому людей не питають, чи є в них можливість заплатити додатково 20%? Або не питають, чому вони купують китайський товар, а не купують український, б якісніший товар в Україні.

Економіст Андрій Длігач визнає, що ціни після введення ПДВ зростуть, однак багато товарів із Китаю все одно залишаться дешевшими за українські.

Буде певне здорожчання. Але теж несуттєве, бо вже 80% компонентів для наших безпілотників виробляється в той чи інший спосіб в Україні,

– каже експерт.

Водночас він попереджає про ризики для українського бізнесу, який імпортує комплектуючі, зокрема для оборонної галузі.

Співзасновник Meest International Василь Журавель натомість зазначає, що від 10% до 20% міжнародних посилок пов’язані з потребами військових та волонтерів.

Василь Журавель CEO Meest International Додатково існує ризик загального зростання цін і на внутрішньому ринку, оскільки після змін офлайн-ритейл також може переглянути свою цінову політику. У результаті український споживач може зіткнутися з подвійним ефектом – зростанням цін як на міжнародних онлайн-платформах, так і всередині країни.

Він також вважає, що нові правила можуть негативно вплинути на весь ринок електронної комерції.

Яка з цього вигода українським мережам?

На цьому тлі дедалі частіше звучать припущення, що головними вигодонабувачами нової системи можуть стати великі українські торговельні мережі, які останніми роками програють конкуренцію дешевим китайським маркетплейсам.

Зокрема за даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено цієї зими, серед тих, хто отримував міжнародну посилку, 29% замовляли речі, які були важливими для подолання енергетичної кризи внаслідок російських масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі.

Опитування свідчить, що абсолютна більшість респондентів – а це 82% – не підтримує введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки.

Нардеп Ігор Кривошеєв прямо заявив, що запропонована модель "більш на руку, напевно, великим мережам, які є всередині України".

Схожу думку раніше озвучував і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, зазначивши, що ця ініціатива великих роздрібних мереж, щоб "мишки купували в них, а не на AliExpress".

Просто змусити людей, які чесно купують на Алі, платити на 20% більше, при тому, що вони повинні купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звичайно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%,

– додав він.

Що це означає для українців?

Покупки з Temu, AliExpress і SHEIN можуть помітно подорожчати для українців. Нові правила ризикують створити додатковий хаос для митниці та поштових операторів. Частина малого бізнесу та волонтерів може отримати додаткові витрати на закупівлі. Великі українські торговельні мережі можуть отримати конкурентну перевагу над міжнародними маркетплейсами. Через нову систему ціни можуть зрости не лише онлайн, а й у звичайних магазинах.

Що буде далі? Дискусія навколо ПДВ на міжнародні посилки лише загострюватиметься через суспільне невдоволення Тим часом українці можуть почати шукати нові схеми доставки або альтернативні майданчики для покупок.

Якщо систему адміністрування не підготують належним чином, це ризикує спровокувати затримки посилок та перевантаження митниці.

Зауважте! Історія з ПДВ на міжнародні посилки дедалі більше виглядає не лише як податкова ініціатива, а й як боротьба за контроль над українським ринком онлайн-торгівлі. У результаті головний удар ризикують отримати звичайні покупці, які звикли економити на дешевих товарах із Китаю.

Чим небезпечний додаток Temu?

Китайський маркетплейс Temu опинився в центрі серйозних застережень з боку міжнародних аналітиків, пише американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies).

Йдеться не лише про базову інформацію, а й про потенційно чутливі дані, що викликає питання щодо конфіденційності та безпеки. Експерти звертають увагу на кілька ризиків:

доступ до великого обсягу персональних даних

можливий зв’язок із державними структурами Китаю

непрозора політика обробки інформації

Зокрема, компанія може підпадати під дію китайського законодавства, яке зобов’язує бізнес співпрацювати з державними органами. Крім того, через корпоративні зв’язки Temu може бути пов’язана зі структурами, які працюють із даними та інформаційною політикою Китаю.

Компанія Grizzly Research взагалі назвала Temu "найнебезпечнішим додатком у широкому використанні". Аналітики припускають, що функціонал застосунку може виходити за межі стандартного e-commerce і включати елементи збору даних, які не є необхідними для покупок.

До слова, згодом в Україні можуть скасувати пільги на дешеві посилки з Temu до 150 євро. У ЄБА кажуть, що скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.

Також, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.

Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.

Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни,

– каже експерт.

