Які штрафи на несвоєчасну сплату податків?
Закон передбачає різне покарання за несплату податків – від фінансових санкцій до кримінальної відповідальності. І все залежить від того, наскільки серйозним є порушення, пише ДПС.
Найчастіше платники стикаються з фінансовими санкціями за несвоєчасну сплату податків.
Відповідно до статті 124 Податкового кодексу України штрафи сягають:
- якщо затримка становить до 30 календарних днів – 5% від суми податкового боргу;
- якщо затримка сплати понад 30 днів – 10% від суми боргу.
Ба більше, згідно зі статтею 109 ПКУ, для застосування цього штрафу не обов’язково доводити вину платника. Тобто відповідальність настає автоматично за сам факт прострочення.
Якщо ж податкова доведе, що несплата була умисною, застосовуються вищі штрафи:
- 25% від суми несплаченого податку – за перше порушення.
- 50% від суми несплаченого податку – за повторне порушення упродовж 3 років.
Яка пеня за несплату податків?
Окрім штрафів, на суму боргу нараховується пеня. Вона обчислюється за кожен день прострочення, пише Все про податки в Україні.
Пеня розраховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення, із застосуванням 100% річної облікової ставки Національного банку України, що діє на відповідний день,
– зазначається в матеріалі.
Таким чином, пеня розраховується за формулою:
- пеня = сума податкового боргу × облікова ставка НБУ ÷ 365 днів × кількість днів прострочення.
У результаті навіть невелика затримка може обійтися досить дорого. Наприклад, якщо борг становить 10 000 гривень, а облікова ставка НБУ – 15%, пеня за 10 днів протермінування складе: 10 000 × 15% ÷ 365 × 10 = 41,10 гривень у день.
Яка адміністративна відповідальність?
Для посадових осіб підприємств передбачена окрема відповідальність.
Згідно зі статтею 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на сплату податків:
- штраф становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 170 гривень);
- у разі повторного порушення протягом року — від 10 до 15 НМДГ (170 – 255 гривень).
Важливо! Найсерйозніші наслідки передбачені ст. 212 Кримінального кодексу України – за умисне ухилення від сплати податків. Покарання залежить від розміру несплачених сум. За особливо важливі суи можливе навіть позбавлення волі.
Новини щодо податків в Україні:
Уряд 30 березня підтримав рішення про продовження дії військового збору, а також схвалив зміни до оподаткування міжнародних посилок і цифрових послуг.
Зокрема, планується переглянути правила для імпорту товарів у посилках. Якщо раніше відправлення вартістю до 150 євро не обкладалися податками, то тепер пропонують запровадити ПДВ незалежно від ціни. Це пояснюють необхідністю вирівняти умови для українських виробників.
Також уряд виступає за продовження військового збору навіть після завершення воєнного стану. Це називають вимушеним кроком, адже витрати на оборону залишатимуться високими, а країні потрібні ресурси для відновлення.