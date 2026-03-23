Що відомо про масштабне викриття від податкової?
Упродовж березня інспектори неодноразово проводили контрольні закупівлі в магазинах відомої мережі, повідомила Державна податкова служба.
Під час таких перевірок покупцям видавали чеки, які виглядали як справжні, але насправді не проходили через касові апарати та не фіксувалися в системі. Фактично це означає, що частина продажів проходила "у тіні" – без реєстрації через РРО і, відповідно, без сплати податків:
- Під час перевірок ця схема підтвердилася: у кожному магазині знайшли по два пристрої для друку чеків.
- Один використовували для офіційних операцій, інший – для створення "псевдочеків" за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Наразі перевірки ще тривають. Після їх завершення компанії загрожують штрафні санкції, а матеріали передадуть правоохоронцям.
У податковій наголошують: такі схеми не лише порушують закон, а й ставлять чесний бізнес у нерівні умови та зменшують надходження до бюджету.
Що буде з бізнесом після запровадження нових правил?
Міністерство фінансів оприлюднило новий варіант податкового законопроєкту, у якому зміна щодо сплати ПДВ для ФОП на спрощеній системі залишається. Це сталося після того, як депутати не підтримали попередній проєкт 10 березня.
Аналітик Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу пояснює, що законопроєкт здебільшого ускладнює діяльність для ФОПів, бо крім граничної суми для введення ПДВ, є ще інший перелік вимог, які Державна податкова служба може трактувати на свій розсуд. Наприклад, що таке ФОП, який має трудові відносини, як це корелюється тощо.
В Україні насправді є проблема з тим, що великі мережі користуюся такими схемами, як дроблення бізнесу на ФОПи. Втім із цією проблемою варто боротися по-іншому, адже в нас є фінансовий моніторинг.
Податкова може перевірити той чи інший бізнес, а відповідно, побачити реальну картину. Утім це хочуть робити не точково та окремо з тими бізнесами, які порушують правила, а апріорі зі всіма бізнесами. Отже, ті підприємці, які працюють чесно та сплачують усі податки, будуть змушені виправдовуватися.
Відповідно, ми не працюватимемо максимально з чорним та сірим бізнесом, а намагатимемося боротися з білим,
– каже аналітик.
Водночас наразі є чимало сфер в Україні, які потребують уваги, зокрема контрабанда на митниці, ринок алкоголю, цигарок і пального. Саме там можна швидше акумулювати додаткові кошти без ризику для економічної активності.
Навіщо потрібен фіскальний чек?
Фіскальний чек – це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).
Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.
Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.
Фіскальний чек є підтвердженням факту купівлі, без якого споживач не зможе реалізувати свої права у разі проблем із товаром. Саме чек дає можливість вимагати обміну, повернення коштів або гарантійного ремонту.