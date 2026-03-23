Что известно о масштабном разоблачении от налоговой?

В течение марта инспекторы неоднократно проводили контрольные закупки в магазинах известной сети, сообщила Государственная налоговая служба.

Во время таких проверок покупателям выдавали чеки, которые выглядели как настоящие, но на самом деле не проходили через кассовые аппараты и не фиксировались в системе. Фактически это означает, что часть продаж проходила "в тени" – без регистрации через РРО и, соответственно, без уплаты налогов:

Во время проверок эта схема подтвердилась: в каждом магазине нашли по два устройства для печати чеков.

Один использовали для официальных операций, другой – для создания "псевдочеков" с помощью специального программного обеспечения.

Сейчас проверки еще продолжаются. После их завершения компании грозят штрафные санкции, а материалы передадут правоохранителям.

В налоговой отмечают: такие схемы не только нарушают закон, но и ставят честный бизнес в неравные условия и уменьшают поступления в бюджет.

Что будет с бизнесом после введения новых правил?

Министерство финансов обнародовало новый вариант налогового законопроекта, в котором изменение по уплате НДС для ФЛП на упрощенной системе остается. Это произошло после того, как депутаты не поддержали предыдущий проект 10 марта.

Аналитик Юрий Щедрин в комментарии 24 Канала объясняет, что законопроект в основном усложняет деятельность для ФЛП, потому что кроме предельной суммы для введения НДС, есть еще другой перечень требований, которые Государственная налоговая служба может трактовать по своему усмотрению. Например, что такое ФЛП, который имеет трудовые отношения, как это коррелируется и тому подобное.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" В Украине на самом деле есть проблема с тем, что крупные сети пользуюсь такими схемами, как дробление бизнеса на ФЛП. Впрочем с этой проблемой стоит бороться по-другому, ведь у нас есть финансовый мониторинг.

Налоговая может проверить тот или иной бизнес, а соответственно, увидеть реальную картину. Впрочем это хотят делать не точечно и отдельно с теми бизнесами, которые нарушают правила, а априори со всеми бизнесами. Итак, те предприниматели, которые работают честно и платят все налоги, будут вынуждены оправдываться.

Соответственно, мы не будем работать максимально с черным и серым бизнесом, а будем пытаться бороться с белым,

– говорит аналитик.

В то же время сейчас есть немало сфер в Украине, которые требуют внимания, в частности контрабанда на таможне, рынок алкоголя, сигарет и горючего. Именно там можно быстрее аккумулировать дополнительные средства без риска для экономической активности.

