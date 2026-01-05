Зачем нужен фискальный чек?

Однако фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.

Фискальный чек – это расчетный документ, который подтверждает факт оплаты товаров или услуг и формируется через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через планшет, смартфон или компьютер).

Он содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.

Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,

– говорится в сообщении ГНС.

Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.

Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.

Каковы обязательные реквизиты?

В соответствии с требованиями законодательства, фискальный кассовый чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование субъекта хозяйствования;

адрес и название торговой точки;

налоговый номер (код ЕГРПОУ, РНОКПП, для плательщиков НДС – также ИНН плательщика НДС);

данные о товарах и услугах (название товара или услуги, количество, цена за единицу, общая стоимость, а также при наличии буквенное обозначение ставки НДС и акциза);

форма и способы оплаты, а также итог к оплате (сумма и налоги);

техническая информация (фискальный номер чека, дата и время проведения расчетной операции, QR-код, режим работы (онлайн или офлайн), заводской и фискальный номера РРО.

Интересно! Покупатели могут самостоятельно проверить действительность фискального чека на веб-портале ГНС по ссылке. Кроме того, можно сканировать QR-код с помощью официальных мобильных приложений.

Следовательно, фискальный чек является подтверждением факта покупки, без которого потребитель не сможет реализовать свои права в случае проблем с товаром. Именно чек дает возможность требовать обмена, возврата средств или гарантийного ремонта, о чем подробнее говорится в Законе Украины "О защите прав потребителей".

Что известно о еЧек в Украине?