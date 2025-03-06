Новая форма фискальных чеков

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил, кто из ФЛП может работать без фискальных чеков, а кто обязан выдавать их клиентам, информирует 24 Канал.

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Кто может работать без РРО/ПРРО

ФЛП 1-й группы – эти предприниматели не обязаны использовать кассовые аппараты в соответствии с законодательством.

ФЛП, которые работают в зонах боевых действий – если они не продают подакцизные товары, им не грозят штрафы за работу без фискальных чеков.

ФЛП, предоставляющих услуги и принимающих оплату только через дистанционные каналы – например, онлайн-банкинг или платежные системы.

Оплаты, которые поступают на IBAN-счет ФЛП через банк – такие платежи не нужно фискализировать.

Стоит знать. Наложенный платёж через Укрпочту – если у ФЛП заключён договор с почтовой службой, а оплата за товар поступает непосредственно на счёт предпринимателя, чеки можно не выдавать.

Кому нужно использовать РРО/ПРРО

ФЛП, принимающие наличные или платежи через POS-терминалы и Tap to Phone – такие транзакции подлежат фискализации.

ФЛП, которые продают товары и получают платежи через финансовые учреждения (например, NovaPay) или сервисы типа LiqPay, WayForPay и тому подобное.

ФЛП, предоставляющих услуги, но использующих не только дистанционные методы оплаты.

Предприниматели, которые принимают оплату на номер карты, привязанной к счету ФЛП.

Соответственно, в 2025 году предпринимателям стоит внимательно проверять, подпадает ли их бизнес под обязательное использование РРО. Ошибки могут привести к штрафам, поэтому своевременное понимание новых правил поможет избежать неприятностей.