Нова форма фіскальних чеків
Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, хто з ФОПів може працювати без фіскальних чеків, а хто зобов’язаний видавати їх клієнтам, інформує 24 Канал.
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Хто може працювати без РРО/ПРРО
- ФОПи 1-ї групи – ці підприємці не зобов’язані використовувати касові апарати відповідно до законодавства.
- ФОПи, які працюють у зонах бойових дій – якщо вони не продають підакцизні товари, їм не загрожують штрафи за роботу без фіскальних чеків.
- ФОПи, що надають послуги та приймають оплату лише через дистанційні канали – наприклад, онлайн-банкінг або платіжні системи.
- Оплати, які надходять на IBAN-рахунок ФОПа через банк – такі платежі не потрібно фіскалізувати.
Варто знати. Післяплата через Укрпошту – якщо у ФОПа укладений договір з поштовою службою, а оплата за товар надходить безпосередньо на рахунок підприємця, чеки можна не видавати.
Кому потрібно використовувати РРО/ПРРО
- ФОПи, що приймають готівку або платежі через POS-термінали та Tap to Phone – такі транзакції підлягають фіскалізації.
- ФОПи, які продають товари та отримують платежі через фінансові установи (наприклад, NovaPay) або сервіси типу LiqPay, WayForPay тощо.
- ФОПи, що надають послуги, але використовують не тільки дистанційні методи оплати.
- Підприємці, які приймають оплату на номер картки, прив’язаної до рахунку ФОПа.
Відповідно, у 2025 році підприємцям варто уважно перевіряти, чи підпадає їхній бізнес під обов’язкове використання РРО. Помилки можуть призвести до штрафів, тож своєчасне розуміння нових правил допоможе уникнути неприємностей.