Нова форма фіскальних чеків

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, хто з ФОПів може працювати без фіскальних чеків, а хто зобов’язаний видавати їх клієнтам, інформує 24 Канал.

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Хто може працювати без РРО/ПРРО

ФОПи 1-ї групи – ці підприємці не зобов’язані використовувати касові апарати відповідно до законодавства.

ФОПи, які працюють у зонах бойових дій – якщо вони не продають підакцизні товари, їм не загрожують штрафи за роботу без фіскальних чеків.

ФОПи, що надають послуги та приймають оплату лише через дистанційні канали – наприклад, онлайн-банкінг або платіжні системи.

Оплати, які надходять на IBAN-рахунок ФОПа через банк – такі платежі не потрібно фіскалізувати.

Варто знати. Післяплата через Укрпошту – якщо у ФОПа укладений договір з поштовою службою, а оплата за товар надходить безпосередньо на рахунок підприємця, чеки можна не видавати.

Кому потрібно використовувати РРО/ПРРО

ФОПи, що приймають готівку або платежі через POS-термінали та Tap to Phone – такі транзакції підлягають фіскалізації.

ФОПи, які продають товари та отримують платежі через фінансові установи (наприклад, NovaPay) або сервіси типу LiqPay, WayForPay тощо.

ФОПи, що надають послуги, але використовують не тільки дистанційні методи оплати.

Підприємці, які приймають оплату на номер картки, прив’язаної до рахунку ФОПа.

Відповідно, у 2025 році підприємцям варто уважно перевіряти, чи підпадає їхній бізнес під обов’язкове використання РРО. Помилки можуть призвести до штрафів, тож своєчасне розуміння нових правил допоможе уникнути неприємностей.