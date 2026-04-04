Какие штрафы на несвоевременную уплату налогов?

Закон предусматривает разное наказание за неуплату налогов – от финансовых санкций до уголовной ответственности. И все зависит от того, насколько серьезным является нарушение, пишет ГНС.

Чаще всего плательщики сталкиваются с финансовыми санкциями за несвоевременную уплату налогов.

В соответствии со статьей 124 Налогового кодекса Украины штрафы достигают:

если задержка составляет до 30 календарных дней – 5% от суммы налогового долга;

от суммы налогового долга; если задержка уплаты более 30 дней – 10% от суммы долга.

Более того, согласно статье 109 НКУ, для применения этого штрафа не обязательно доказывать вину плательщика. То есть ответственность наступает автоматически за сам факт просрочки.

Если же налоговая докажет, что неуплата была умышленной, применяются более высокие штрафы:

25% от суммы неуплаченного налога – за первое нарушение.

50% от суммы неуплаченного налога – за повторное нарушение в течение 3 лет.

Какая пеня за неуплату налогов?

Кроме штрафов, на сумму долга начисляется пеня. Она исчисляется за каждый день просрочки, пишет Все о налогах в Украине.

Пеня рассчитывается за каждый день просрочки, включая день погашения, с применением 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на соответствующий день,

– отмечается в материале.

Таким образом, пеня рассчитывается по формуле:

пеня = сумма налогового долга × учетная ставка НБУ ÷ 365 дней × количество дней просрочки.

В результате даже небольшая задержка может обойтись достаточно дорого. Например, если долг составляет 10 000 гривен, а учетная ставка НБУ – 15%, пеня за 10 дней просрочки составит: 10 000 × 15% ÷ 365 × 10 = 41,10 гривен в день.

Какая административная ответственность?

Для должностных лиц предприятий предусмотрена отдельная ответственность.

Согласно статье 163-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на уплату налогов:

штраф составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 – 170 гривен);

(85 – 170 гривен); в случае повторного нарушения в течение года - от 10 до 15 НМДГ (170 – 255 гривен).

Важно! Самые серьезные последствия предусмотрены ст. 212 Уголовного кодекса Украины – за умышленное уклонение от уплаты налогов. Наказание зависит от размера неуплаченных сумм. За особо важные суи возможно даже лишение свободы.

