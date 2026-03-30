Речь идет о продлении военного сбора, а также о введении налогов на посылки и цифровые услуги. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Эти изменения являются частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции. Вопросы обсуждали в диалоге с представителями бизнеса, профильными ассоциациями и экспертами.

Во-первых, урегулирование налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введение международного обмена информацией (DAC7).

Ставка НДФЛ составит 5% (вместо действующих 18%), а в качестве налогового агента будет выступать сама платформа, что значительно упростит администрирование для граждан.

В то же время разовые некоммерческие продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от таких операций не превышает 2 тысячи евро.

Такой подход одновременно снижает налоговую нагрузку для самозанятых лиц, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детенизации,

– пояснил министр.

Важно! Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.