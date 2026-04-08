Який податок введуть в Україні?

Рішення про податок для цифрових платформ підтримали 234 депутати, повідомляє Суспільне.

Йдеться про законопроєкт №15111, який є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Він передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, буде оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах:

Glovo;

Uklon;

Bolt;

OLX тощо.

Звідси за ним і закріпилася назва "податку на OLX".

Зауважте! Рада ледь не зірвала голосування за закон про "податок на OLX". Наприклад, напередодні не вистачило одного голосу, щоб включити його до порядку денного. Втім, сьогодні за закон проголосували, хоча і лише з другої спроби, оскільки під час першого голосування назбирали лише 224 голоси з 226 необхідних.

Які зміни внесли до законопроєкту?

Однак закон про "податок на OLX". ще зазнає змін до остаточного ухвалення. За словами народного депутата Ярослава Железняка, до другого читання його ще мають допрацювати.

Хоча законопроєкт вже й так "пом'якшили" для користувачів цифрових платформ перед першим читанням. До нього внесли такі правки:

законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів;

самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи;

вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали;

відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Також складну систему декларування доходів від цифрових платформ вирішили замінити на простіший механізм. Державна податкова служба буде насилати податкові повідомлення.