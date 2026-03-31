Новий податок для цифрових платформ: що каже бізнес?

У компаніях вважають, що нові правила зроблять ринок більш зрозумілим і зручним як для бізнесу, так і для держави, пише "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Земельний податок в Україні: що загрожує особі, яка не внесла платіж за пай

В Uklon очікують, що після впровадження нових правил цифрова економіка почне активніше розвиватися. На їхню думку, чіткі умови гри сприятимуть довірі між платформами, клієнтами та державою.

Ухвалення відповідного законопроєкту забезпечить прозору систему оподаткування, спростить адміністрування та дозволить компаніям працювати у зрозумілому правовому полі, будучи впевненими у повному дотриманні податкових зобов’язань,

– наголосив керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока.

У Bolt також підтримують законодавчу ініціативу, особливо в частині розвитку гіг-економіки та цифрових сервісів.

Важливо, щоб під час його ухвалення депутати зберегли зважений підхід. Запропонований спрощений податковий режим є критично важливим для існування гнучких форм зайнятості в Україні,

– зазначила керівниця публічної політики компанії Юлія Маліч.

У Glovo натомість наголосили на важливості правильної технічної реалізації закону, бо для бізнесу важливо, аби процес був динамічним і прозорим та не затягнувся на тривалий час.

Ми зацікавлені в тому, щоб ці норми запрацювали якнайшвидше, в ідеалі – вже з 2026 року. Кожен місяць зволікання – це втрачені можливості для бюджету країни,

– у свою чергу зауважила генеральна менеджерка Glovo в Україні Марина Павлюк.

Що відомо про нові податки для цифтових платформ?

Зміни є частиною виконання Україною зобов'язань у межах євроінтеграції. Питання опрацьовували в діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.

По-перше, врегулювання оподаткування отриманих через цифрові платформи доходів та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7).

Ставка ПДФО становитиме 5% (замість чинної у 18%), а податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спростить адміністрування для громадян. Водночас разові некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від операцій не перевищує 2 тисячі євро.

Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року,

– додав міністр фінансів Марченко.

Що платформа OLX думає про податок?