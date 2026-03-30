Що в OLX кажуть про "податок на OLX"?

Платформа OLX виступила за доопрацювання законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу, який регулює доходи з цифрових платформ, пише "Інтерфакс-Україна".

Основне питання викликає підхід, за яким цифрові платформи хочуть зробити податковими агентами. Тобто саме вони мають утримувати та перераховувати податки за користувачів.

У сервісі пояснюють: європейська директива DAC7, яка стала основою для законопроєкту, має іншу логіку – вона передбачає обмін інформацією та звітність, але не перекладає на платформи функції податкових агентів.

Такий підхід створює непропорційне регуляторне навантаження та суттєві операційні ризики для розвитку цифрової економіки України, особливо для платформ, через які, як у випадку OLX, не здійснюються фінансові розрахунки між учасниками,

– додали в OLX.

Ще одна вимога, яка викликає занепокоєння – обов’язкова повна ідентифікація всіх користувачів, які починають щось продавати на платформі. У OLX вважають це надмірним кроком, який може створити зайві бар’єри для людей.

Якщо закон ухвалять у нинішньому вигляді, OLX доведеться серйозно перебудовувати свою роботу. Йдеться про:

зміну операційної моделі;

посилення перевірок користувачів;

нові механізми сплати податків;

додаткові заходи захисту даних.

Для користувачів це означатиме обов’язкову ідентифікацію, що, на думку компанії, може зменшити кількість активних продавців і покупців.

У компанії також звертають увагу, що платформи не завжди мають повну інформацію про кожну угоду. Через це можуть виникати неточності у податковій звітності. Це, своєю чергою, створює додатковий тиск як на бізнес, так і на користувачів.

Ба більше, надмірне регулювання може мати зворотний ефект – частина людей просто перейде в неофіційні канали продажів.

Якщо відповідні вимоги не будуть належним чином збалансовані, закон ризикує послабити позиції легальних платформ, не досягнувши при цьому своєї мети щодо підвищення податкової прозорості,

– підсумували в OLX.

Які основні нововведення запропоновані в податковому законопроєкті?

Наразі відомо, що до списку змін, які можуть бути запроваджені, входять:

Автоматичний міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

ПДВ для ФОП, але якщо дохід річний становить понад 4 мільйони гривень на рік (це десь орієнтовно 85 тисяч євро).

Ставка ПДФО для фізичних осіб на доходи з платформ – 5% (замість 18%). Крім того, оператори цифрових платформ стають податковими агентами.

Також доходи від продажу товарів через платформу на суму у 2 тисячі євро на рік не оподатковуються.

На посилки з-за кордону до 150 євро вводиться оподаткування, а невеликі посилки до 45 євро звільняються від ПДВ.

Продовжується сплата військового збору на період дії воєнного стану до завершення реформи ЗСУ.

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом каже, що найреалістичніше – податковий законопроєкт запрацює аж ніяк не з 2027 року, адже на це немає волі парламенту. Є припущення, що це буде або ж з 2028 року, або ж коли Україна вступить у ЄС.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Якщо ж припустити, що нові зміни запрацюють з 2028 року або ж з якогось іншого року, то більшість ФОПів, які потрапили під межу у понад 4 мільйони гривень, не будуть переходити на ПДВ. Лише десь 20 – 30% всіх підприємців можуть це зробити.

Натомість аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що не варто називати запровадження нового оподаткування саме вимогою МВФ, бо це не так.

Річ у тім, що єдина вимога Фонду – це структурувати надходження до бюджету. А от як це робити, це вже пропозиції Мінфіну України. Відповідно, Мінфін України запропонував саме варіант того законопроєкту, який ми бачимо сьогодні. Він, до речі, може зачепити, на думку експерта, не лише підприємців, але й звичайних українців, які куплятимуть ті чи інші товари чи послуги.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" Перша й основна інновація цього законопроєкту – це ПДВ для ФОПів. Найбільше це вдарить по тих, хто працює у сфері послуг та торгівлі. Якщо не помиляюся, то десь близько 250 тисяч ФОПів підпадають під нього.

