Що відомо про заяву компанії OLX?

Наразі в OLX позитивно оцінили прийняття закону, про що йдеться у заяві компанії.

У дописі розповіли, що над законом команда працювала у робочих групах, ділилася досвідом та кращими практиками ринку Євросоюзу.

Ми задоволені, що наші думки та позиції враховано, і законопроєкт прийнятий у форматі, що в цілому відповідає європейській практиці,

– написано на сторінці у Facebook.

Зокрема українцям розповіли, що слід знати про закон:

вводяться порогові значення щодо кількості транзакцій та розміру отриманого доходу (30 продажів на рік, або дохід від продажів понад 2 000 євро);

дохід від продажу товарів до 2 000 євро не буде оподатковуватись;

немає положень про розкриття банківської інформації користувачів;

не вводиться обов’язок відкривати спеціальні рахунки.

Закон набуде чинності не раніше 2027 року. А нові правила стосуватимуться лише тих, хто здійснює понад 30 продажів на рік або продає товарів на суму понад 2 000 євро.

Проте, закон покладає на такі платформи, як OLX, функцію "податкового агента", що зобовʼязує виконувати обов’язки зі сплати податків від імені користувачів. Для забезпечення належного впровадження на стороні платформ надзвичайно важливо надати компаніям достатньо часу на підготовку,

– додали у компанії.

Водночас у 2026 році користувачам платформи не потрібно нічого змінювати – продаж товарів на OLX буде здійснюватися, як і раніше.

Нагадаємо! У середу, 8 квітня, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про так званий "податок на OLX". Він опублікований на сайті ВРУ.

